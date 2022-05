Oroscopo: caffè o tè? Scoprilo in base al tuo Segno

Tra queste troviamo il caffè o il tè , che solitamente danno anche una certa dipendenza. Ma, non tutti amano l’uno o l’altro e solitamente si tende ad avere delle preferenze. L’Oroscopo e le Stelle ci svelano se per ciascun Segno Zodiacale sia più adatto il tè o il caffè.

ARIETE

- A te piacciono i gusti forti e decisi. Quindi, non soltanto si può affermare chiaramente che la tua scelta tra tè e caffè ricada sul secondo, ma si può dire anche che tu prediliga le miscele più forti e più amare. La tua giornata non può iniziare senza una piccola dose di caffeina che ti dia la carica per iniziare al meglio qualsiasi attività. Sei decisamente un’amante della moka e non delle cialde.





TORO

- Se sono di buona qualità, tu sorseggi e gusti volentieri sia il tè che il caffè, ma solitamente prediligi il caffè perché ti rende subito meno pigra e più reattiva. Adori le macchinette del caffè con le capsule e trovi che siano state una fantastica invenzione perché ogni mattina ti permettono di risparmiare un sacco di tempo. Un cucchiaino di zabaione rende i tuoi caffè ancora più golosi.





GEMELLI

- Non hai bisogno del caffè per svegliarti al mattino perché solitamente sei già abbastanza attiva e ti metti subito in movimento. Preferisci sorseggiare una tazza di tè caldo perché, anche se sembri superficiale, in realtà stai attenta a quello che introduci nel tuo corpo e, se puoi, prediligi un’alimentazione sana ed equilibrata. Hai sperimentato di tutto, tra cui macchiare la tua tazza di tè con il latte.





CANCRO

- Non potresti mai rinunciare all’abitudine del tè pomeridiano con le amiche o con le tue vicine di casa. Non importa se si tratti di tè nero, tè verde o qualsiasi altro infuso: l’importante è che si crei un clima di convivialità. Ovviamente ogni tazza di tè deve sempre essere accompagnata da qualche biscottino o da una fetta di torta fatta in casa. La dolcezza fa parte integrante della tua vita.





LEONE

- Un caffè caldo e avvolgente riesce sicuramente a regalarti più emozioni di una tazza di tè. Non solo il caffè ti piace per il suo gusto e per il suo sapore, ma pensi che riesca proprio a darti una marcia in più durante la giornata. Ecco perché spesso ne assumi in quantità eccessive. Una soluzione per evitare di star male potrebbe essere quella di ricorrere ogni tanto al caffè decaffeinato.





VERGINE

- Sei del parere che, nelle giuste dosi, sia il caffè che il tè possano essere utili per attivarti nel corso della giornata. Tra i due, però, il caffè è sicuramente quello che ti dà maggior dipendenza e non potresti mai rinunciare all’abitudine del caffè appena ti svegli o del caffè dopo pranzo con i tuoi colleghi. Ovviamente lo prendi senza zucchero e, se proprio l’amaro non ti piace, usi il dolcificante.





BILANCIA

- Potrebbe essere stato qualcuno della Bilancia ad inventare l’abitudine del tè delle 5pm. Per te, infatti, il tè rappresenta un’occasione di incontro con le tue amiche. Ti piace sorseggiarlo in raffinate tazze di porcellana e servirlo in teiere che ti sono state regalate in occasioni speciali. Non lo bevi quando è troppo caldo, ma nemmeno quando si è sfreddato. A te piacciono le vie di mezzo.





SCORPIONE

- Infusi, tè e tisane varie vengono spesso banditi dalla tua dispensa, a meno che non abbiano un gusto talmente particolare da conquistare le tue papille gustative. In ogni caso, la tua preferenza ricade sicuramente sul caffè, possibilmente ristretto. Il caffè lungo o americano ti dà la sensazione di essere annacquato e non riusciresti mai a berlo. È importante che lo sorseggi quand’è bollente.





SAGITTARIO

- Durante i tuoi tanti viaggi, hai avuto sicuramente modo di scoprire tante miscele di tè o di infusi con sapori esotici e particolari. Tra il tè e il caffè, tu non hai dubbi sul primo e ti piace soprattutto il tè freddo servito con i cubetti di ghiaccio e accompagnato da qualche fettina di limone o di arancia. Capita spesso che ritorni dai tuoi viaggi con qualche nuovo tè da sperimentare con i tuoi amici.





CAPRICORNO

- La macchinetta del caffè è probabilmente uno degli elettrodomestici che usi più spesso e non potresti mai farne a meno. Per sostenere i tuoi ritmi lavorativi, hai bisogno di almeno due o tre caffè al giorno. Ti piace sperimentare miscele particolari, ma non aromatizzate. Non hai una tazzina preferita e, al momento del bisogno, ti adatti anche ai caffè dei distributori automatici negli uffici.





ACQUARIO

- Sicuramente il caffè non rientra tra le tue preferenze. Alle diverse tipologie di tè, però, preferisci gli infusi e le tisane, specialmente quando sei riuscita a farti preparare dalla tua erborista di fiducia un composto di erbe con delle funzioni specifiche per farti sentire in forma. Ti piace sperimentare infusi di ogni tipo, anche dai gusti più insoliti o bizzarri. Le tue tazze sono sempre particolari.





PESCI

- Una tazza di tè o una tisana calda per te è molto più avvolgente di un caffè e non hai dubbi sulla tua preferenza. Prima di andare a letto, è tua abitudine preparare un infuso a base di camomilla, tiglio o melissa accompagnato da un cucchiaino di miele: in questo modo ti addormenti più facilmente e puoi abbandonarti rilassata al mondo dei tuoi sogni. Non ti piacciono gli infusi troppo amari.