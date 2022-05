Astrologia: le piante magiche e le loro proprietà

Non bisogna quindi necessariamente credere alla magia bianca per poter credere che esistano delle piante con il potere di farci star meglio. Ma quali sono queste piante? Che tipo di benefici ci potrebbero dare? Ne prendiamo in considerazione alcune tra le più diffuse, che vengono comunemente utilizzate.

Il gelsomino,

con i suoi fiorellini bianchi rampicanti e profumatissimi, pare abbia delle proprietà afrodisiache e veniva utilizzato in passato per fare degli incantesimi d’amore. In camera da letto, il profumo di questa pianta potrebbe stimolare l’attività onirica e favorire i sogni premonitori.





Il basilico,

con le sue foglie dal profumo intenso, ha dei poteri antinfiammatori e antibatterici. L’infuso del basilico tulsi (il basilico sacro) viene utilizzato anche per risolvere i problemi alle vie respiratorie. Portare dei sacchettini con delle foglie di basilico essiccato in tasca pare che allontani le vibrazioni negative. Viene considerata una pianta magica anche per le faccende di denaro.





La salvia bianca

viene considerata magica per la sua proprietà di purificare l’ambiente nel quale vengono bruciate le foglie secche (anche se l’odore non è particolarmente gradevole). Ha inoltre delle proprietà antisettiche e lenitive.





L’arnica

è una delle piante a cui vengono riconosciute numerose proprietà benefiche: analgesiche, antitraumatiche, antiedematose, antireumatiche e altre ancora. Questa pianta viene collegata al sole e pare che venisse usata in passato per tenere lontane le energie negative.



Infine,

la camomilla

è ben nota per il suo potere lenitivo e calmante e per favorire il rilassamento del corpo prima di andare a dormire. In antichità veniva usata per fare delle “magie” legate ai ricordi del passato.