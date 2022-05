Astrologia, Tema Natale: la Luna nei Segni di Fuoco

Potrebbe addirittura essere interessante, quando ascoltiamo l ’Oroscopo alla radio o lo leggiamo sui giornali e sul web, leggere per curiosità cosa accadrebbe se il nostro Segno fosse quello in cui si trovava la Luna quando siamo nati.

All’interno di un Tema Natale, la Luna può quindi occupare

i 12 Segni dello Zodiaco

’elemento

Fuoco, Terra, Aria o Acqua.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

ed è interessante studiarne il significato a seconda dellche la ospita:Ci soffermiamo sul significato della Luna nei

In un Segno maschile come quello dell’

Ariete,

la Luna fa emergere una parte guerriera, pronta a battersi e a lottare per ciò in cui crede. L’Ariete non è probabilmente il Segno più adeguato ad ospitare l’astro che viene associato alle emozioni. Con la Luna in Ariete, l’istinto prende il sopravvento su tutto, mettendo a tacere sia il cuore che la ragione. È la Luna di chi desidera avere tutto e subito, delle donne forti e intraprendenti e degli uomini che a volte si perdono in emozioni negative.



Anche il

Leone

è un Segno troppo caldo e focoso per la Luna, che in questo Segno potrebbe lasciar emergere una sorta di aggressività che si fa fatica a tenere a bada. È forte il bisogno di vivere emozioni forti, che lascino un segno e che impressionino chiunque ne sia partecipe. Inoltre, chi nasce con la Luna in questo Segno, ha spesso uno spiccato bisogno di riconoscimento. Un uomo con la Luna in Leone vuole sempre una donna appariscente al suo fianco.



La Luna in

Sagittario

lascia emergere una nota spirituale che non è presente negli altri due Segni di fuoco. Con la Luna in questa posizione, le emozioni sono spesso legate a sentimenti mistici o religiosi. In alcuni casi si corre anche il rischio di diventare fanatici nella pratica o nello studio di qualche religione. I viaggi rappresentano una possibilità per esplorare il mondo delle emozioni e per acquisire maggiore consapevolezza.