Astrologia: Ariete e Capricorno, due teste dure a confronto

Effettivamente, in alcune rappresentazioni grafiche, queste due immagini si assomigliano, ma basta fare riferimento ai glifi (i simboli) di questi due Segni per riuscire a individuarli meglio.

Tuttavia, c’è anche qualcos’altro che accomuna l’Ariete e il Capricorno e che potrebbe anche essere collegato al fatto che entrambi portino le corna. Entrambi i Segni hanno infatti la fama di essere delle “teste dure”, testardi e caparbi.



Sono entrambi Segni Cardinali, perché entrambi danno inizio a una stagione: il Capricorno all’inverno e l’Ariete alla primavera. Hanno un temperamento forte, risoluto e sono sempre pronti all’azione. Mentre l’Ariete si infiamma facilmente, però, il Capricorno rimane freddo e padrone di sé. Ed entrambi mantengono questo stato d’animo in modo irremovibile. In comune hanno il fatto che non amano che gli venga dato torto. L’Ariete vuole sempre avere l’ultima parola. Il Capricorno è più silenzioso, ma non gradisce opposizioni alle sue dichiarazioni o alle sue decisioni.



Messi a confronto, questi due Segni si prendono a cornate perché l’Ariete detesta l’autocontrollo e la freddezza del Capricorno. Il Capricorno, invece, disapprova l’irruenza con cui l’Ariete porta avanti le sue cause. Il posto migliore in cui questi due Segni si potrebbero incontrare è la camera da letto. È interessante notare che l’Ariete è un Segno maschile e il Capricorno un Segno femminile. In questo scontro-incontro, quindi, il Capricorno si rivela molto più accogliente di quanto si possa immaginare!