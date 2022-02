Astrologia: Acquario, identikit del Segno

Date di riferimento: dal 20 gennaio al 18 febbraio (approssimativamente)

Elemento di appartenenza: Aria

Modalità o quadruplicità: Fisso

Polarità: Maschile/Yang

Pianeta governatore: Urano



Come riconoscerlo - Nella Ruota dello Zodiaco, l’undicesimo Segno che incontriamo è quello dell’Acquario. Appartiene all’elemento Aria, di cui ne mostra la leggerezza e la brillantezza nel modo di comunicare. L’Acquario è un Segno indipendente, stravagante, che insegue la libertà. È facile riconoscerlo perché tenta sempre di distinguersi dalla massa e, nonostante sia molto socievole, fugge dalla routine e da tutto ciò che è ripetitivo. Contrario alle discriminazioni, si impegna spesso in cause sociali per difendere i più fragili o i più deboli. Sceglie spesso uno stile di vita ecosostenibile e, anche in questo caso, sposa spesso delle cause sociali orientate verso il “green”. È aperto al cambiamento, anche quando si tratta di cambiare colore o taglio di capelli in base all’estro del momento. Il suo look non passa mai inosservato perché indossa accessori particolari e mischia insieme tanti colori. Uno dei valori chiave di questo Segno è l’Amicizia. L’Acquario ama circondarsi di persone che condividano la sua visione della vita, ha amici di qualsiasi età e di qualsiasi ceto sociale. A differenza di tanti altri Segni, è in grado di mettersi in ascolto dell’altro, senza lasciar prevalere il suo Ego.



È governato da Urano, il pianeta della tecnologia e dell’innovazione. È per questo che tra i nativi del Segno si possono trovare professioni nel settore dell’informatica o esperti in discipline all’avanguardia. Criptovalute e metaverso non hanno segreti per i figli di Urano. L’Acquario spesso svolge professioni insolite e non è raro trovare appartenenti del Segno che studiano o praticano l’astrologia.