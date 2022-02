Astrologia: come conquistare e come far fuggire l'Acquario

Come conquistarlo - Una mente brillante come la sua desidera confrontarsi con persone di larghe visioni, che si impegnino in attività che possano in qualche modo affascinarlo. Una delle caratteristiche di questo Segno è che sta bene da solo. Perciò, se scegliere di stare in coppia, lo fa per stare meglio e per portare qualcosa in più nella sua vita. La sua leggerezza lo rende inizialmente poco impegnativo e sarà necessario fargli subito capire che gli verranno sempre garantiti i suoi spazi.

Un buon modo per conquistarlo potrebbe anche essere quello di far nascere la relazione come una forte amicizia, che giorno dopo giorno diventi un po’ più intima e infine romantica. L’Acquario ama le sorprese, sia farle che riceverle. Non è facile capire se gli interessa o meno qualche spasimante, ma non rimarrà mai indifferente di fronte a chi gli apre il suo cuore.



Come farlo fuggire - Far fuggire un Acquario è estremamente facile e spesso capita senza che il partner avesse la minima intenzione di farlo. Si allontana quando si sente messo sotto pressione o quando ha la sensazione che qualcuno voglia tenerlo sotto controllo od organizzare le sue giornate. Non gli piace pianificare le attività da fare col partner a distanza di troppo tempo (e per troppo tempo l’Acquario intende anche una settimana).

Si allontana quando si accorge che la persona che ha al suo fianco ha dei valori e degli ideali totalmente distanti da lui. Se è un tipo spirituale, vuole al suo fianco una persona che sia affascinata dalle discipline che studia. Non è fatto per vivere in simbiosi col partner e, quando si accorge che la storia sta andando in quella direzione, si ferma, si allontana e sparisce. Può sembrare che sparisca all’improvviso anche all’inizio delle sue relazioni, ma in realtà c’è sempre una causa scatenante. Anche la gelosia lo fa rabbrividire.