Aria, Acqua, Terra, Fuoco: i quattro Elementi in Astrologia

Ogni studioso sa che ogni Segno Zodiacale appartiene d un determinato elemento. Gli elementi sono quattro: Fuoco, Terra, Aria e Acqua . Nella ruota dello Zodiaco , andando in ordine Segno per Segno e partendo dal Segno dell’Ariete, scopriremo che i quattro elementi ricorrono in modo ordinato.

E così troveremo la seguente corrispondenza.



Ariete - Fuoco

Toro -Terra

Gemelli - Aria

Cancro - Acqua

Leone - Fuoco

Vergine - Terra

Bilancia - Aria

Scorpione - Acqua

Sagittario - Fuoco

Capricorno -Terra

Acquario - Aria

Pesci -Acqua



Le caratteristiche del Fuoco sono la vitalità, l’entusiasmo, l’energia, la forza, la passione che viene messa in tutto quello a cui ci si dedica. La natura del fuoco prevede che ci si infiammi facilmente e che altrettanto facilmente ci si spenga. Perciò contraddistingue Segni che non sono rancorosi e che reagiscono istantaneamente alle provocazioni che ricevono, nel bene e nel male.



Le caratteristiche della Terra sono la concretezza, la stabilità, la fermezza. I Segni di Terra sono affidabili e amano programmare e organizzare le loro giornate in modo da non perdere tempo. Il modo di dire “stare con i piedi per terra” definisce bene il realismo a cui conduce questo elemento. Gli individui Terra sono dei punti di riferimento, hanno bisogno di sentirsi al sicuro emotivamente ed economicamente.



Le caratteristiche dell’Aria sono la curiosità, la leggerezza, la capacità di comunicare. L’Aria non si afferra ed è per questo che spesso non la si riesce a definire in modo preciso. Tutto ciò che prevede ragionamenti astratti ha a che fare con questo elemento. I Segni d’Aria hanno bisogno di essere continuamente stimolati intellettualmente ed è per questo che hanno spesso un’ampia rete sociale.



Le caratteristiche dell’Acqua sono la dolcezza, la sensibilità, l’intuito, l’accoglienza. L’Acqua fluisce e scorre anche quando incontra degli ostacoli perché si adatta e cambia forma. I Segni d’Acqua possono sembrare fragili perché vivono più intensamente degli altri le loro emozioni, ma è proprio questo che li rende forti e resistenti. Le intuizioni che si rivelano profetiche e magiche hanno a che fare con quest’elemento.