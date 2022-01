Le Case Astrologiche legate al denaro

In astrologia , in base alla data, all’orario e al luogo in cui ci troviamo, il cerchio dello Zodiaco può essere suddiviso in 12 parti: le 12 Case Astrologiche . Ogni casa rappresenta determinati settori della vita e, quando ospita qualche Pianeta, vengono sollecitate determinate simbologie che danno delle indicazioni precise su ciò che si sta vivendo o su ciò che potrà accadere. Ci sono dei settori o Case Astrologiche che sono legate alle finanze e al denaro . Si tratta della seconda e dell ’ottava Casa (che si trovano in due punti opposti del cerchio dello Zodiaco).

Nella seconda Casa si possono trovare informazioni utili legate al denaro e ai beni materiali che si guadagnano con i propri sforzi e il proprio impegno. La seconda casa indica ciò di cui si ha bisogno proprio a livello di nutrimento e di oggetti o cose utili per vivere.



L’ottava Casa invece è collegata al denaro o ai beni materiali che arrivano in eredità (anche se in tanti casi si possono ereditare anche talenti o doti paranormali, che fanno comunque parte della simbologia di questo settore astrologico).



Se in un Tema Natale non troviamo Pianeti in queste due case, non significa che l’individuo non avrà soldi né guadagnati da sé né ereditati, ma semplicemente che non sono segnalati dettagli particolarmente rilevanti legati ai settori rappresentati da queste due Case.



Il transito di Venere o di Giove nella seconda e nell’ottava casa astrologica portano generalmente buone notizie legate alle finanze. Venere e Giove sono infatti i Pianeti della fortuna. Bisogna però ricordare che Giove espande tutto ciò che trova e, se trova una situazione precaria o critica, potrebbe enfatizzare i problemi presenti.