Astrologia: come conquistare e come far fuggire un Toro

COME CONQUISTARLO -

Occorre quindi rispettare questa lunga attesa per ottenere grandi frutti e storie forti e durature. Il Toro, inoltre, è un Segno che ama i piaceri della vita e che sarà ben felice di accettare un invito a pranzo o a cena in uno dei migliori ristoranti della città. Apprezzerebbe anche la proposta di guardare una puntata di Masterchef insieme per imparare a conoscersi meglio. La scelta di un vino di alta qualità, preferibilmente rosso, è un asso nella manica per accelerare i tempi di conquista. I tempi si restringono se si desidera vivere solo una passione effimera e passeggera.





COME FARLO FUGGIRE -

Metti fretta a un Toro e lo vedrai allontanarsi da te istantaneamente. Non ama le forzature e reputa superficiali le persone che non comprendono le sue esigenze. Non potrebbe mai stare nemmeno insieme a una persona che non sa gustarsi i piaceri della vita. Il Toro solitamente non è una persona sportiva: invitarlo a correre o a fare una partita a padel potrebbe essere un rischio che sarebbe meglio evitare, almeno nei primi tempi. Ama la semplicità e di fronte alle personalità troppo contorte e problematiche fa mille passi indietro perché non intende sicuramente complicarsi la vita. Non bisognerebbe mai metterlo di fronte nemmeno ad un’eventuale scelta tra carriera e amore perché è in grado di gestire entrambe. Un altro modo efficace per farlo fuggire è lasciargli intendere che non hai un quattrino e che vorresti che ti mantenesse economicamente. Farebbe veramente tanta fatica a stare insieme ad una persona poco ambiziosa o poco capace di guadagnarsi da sola la sua indipendenza.