Astrologia: Toro, identikit del Segno

Date di riferimento:

Elemento di appartenenza:

Polarità

Pianeta governatore:

dal 20 aprile al 20 maggio (approssimativamente)Terra Modalità o quadruplicità: Fisso: Femminile/YinVenere





Come riconoscerlo

calma

pacatezza

pazienza

pigrizia

- In mezzo al caos della città, durante un concerto o una manifestazione in cui tante persone urlano e si muovono creando disordine e confusione, riconosceremo facilmente il Toro perché sarà l’unica persona ferma, possibilmente seduta e rilassata, con in mano qualcosa da sgranocchiare. Il Toro, infatti, lo si riconosce per la sua, la sua, la suae, anche, la sua. È molto improbabile vederlo andare a correre o in palestra, ma è invece quasi certo trovarlo nel suo bistrot di fiducia per un brunch o un aperitivo.

Non trascura però il lavoro

Una vita comoda e agiata

serenità

fiducia

e riesce più degli altri Segni a conciliare la carriera con gli impegni familiari. Ama godersi la vita, non rifiuta mai un calice di buon vino o una pizza appena sfornata.rientra nei suoi obiettivi, che naturalmente raggiungerà.Nonostante a volte venga catturato dall’ansia, trasmettee ispiraalle persone che gli stanno vicino. È spesso un punto di riferimento importante per parenti e amici.





Venere

buona tavola,

eros

, il suo Pianeta governatore, gli dona un particolare fascino e una sensualità che non necessariamente prevede che siano rispettati i canoni estetici attuali. La bellezza del Toro è morbida, femminile, botticelliana. Il Toro non solo non sa dire di no ai piaceri dellama nemmeno a quelli dell’. È molto carnale e come amante viene sempre ricordato piacevolmente.