Astrologia: i cinque elementi dell'Oroscopo Cinese

Come ben sappiamo, in Occidente c'è l’usanza di basare gli Oroscopi su un sistema di dodici Segni Zodiacali (i tradizionali dodici Segni che conosciamo), che prendono il nome delle costellazioni.

In altre parti del mondo, però, ci sono delle tradizioni astrologiche diverse, che hanno delle simbologie molto interessanti. In Cina l’anno nuovo non si festeggia il 1° di gennaio, ma solitamente inizia a febbraio, in concomitanza con il secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno. L’Oroscopo cinese , che è quindi lunare, si basa su un ciclo di dodici anni, ad ognuno dei quali viene associato un animale con determinate caratteristiche.