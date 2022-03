Astrologia: Ariete, identikit del Segno

Date di riferimento:

Elemento di appartenenza:

Polarità:

Pianeta governatore

dal 21 marzo al 20 aprile (approssimativamente)FuocoCardinaleMaschile/Yang: Marte





Come riconoscerlo -

È abbastanza facile riconoscere i nativi dell’Ariete perché si tratta dei pionieri dello Zodiaco. L’Ariete si trova sempre in prima fila per combattere per i propri ideali o per difendere le persone care. È una persona spontanea e genuina, che agisce spesso impulsivamente di fronte alle sollecitazioni della vita.

È un

Segno temerario e intraprendente.

Se desidera qualcosa, si mette subito in movimento per prendersela o conquistarla. È spesso circondato da tanti amici, con cui condivide le sue avventure e le sue imprese. Celebra i suoi successi di fronte ad una birra o ad un calice di vino. Non si abbatte in caso di sconfitta, ma si rialza per combattere ancora, a testa alta.





Ha molta fiducia in sé

e nelle sue capacità. Pur essendo socievole, mette sempre se stesso al primo posto. Ha un look forte e deciso, proprio come il suo abituale stato d’animo. Adora quindi indossare capi di colore rosso e difficilmente sceglie il color pastello. Ha una grande energia ed è impossibile non notarla la prima volta che si incontra.





Marte, il suo Pianeta governatore,

rende il Segno dell’Ariete forte, grintoso, ma anche facilmente irascibile e talvolta aggressivo. Quando si arrabbia, va su tutte le furie e lo si sente da lontano, ma bastano pochi minuti affinché si calmi e ritorni a sorridere. Non porta rancore, ma non permette che altre persone prendano decisioni al suo posto. Gli piace litigare e lo fa anche con le persone a cui vuole bene perché ritiene corretto dire tutto quello che prova o che pensa.