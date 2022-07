Oroscopo: Leone, identikit del Segno

Date di riferimento:

Polarità

Pianeta governatore

dal 23 luglio al 23 agosto (approssimativamente)Fuoco Modalità o quadruplicità: Fisso: Maschile/Yang: Sole





Come riconoscerlo

Il re o regina dello Zodiaco

animale da palcoscenico

persona molto generosa.

non può passare inosservato e riesce sempre a farsi notare, in qualsiasi contesto o situazione. Ha un look vistoso, appariscente e, con il suo egocentrismo, tenta sempre di catturare l’attenzione dicendo o facendo qualcosa che richiamino a sé gli sguardi di tante persone. È une a volte si potrebbe pure pensare che stia recitando, quando invece sta semplicemente reagendo alle sollecitazioni della vita in modo plateale.Non è sicuramente una persona timida e nemmeno solitaria. È quasi impossibile vedere un Leone girovagare da solo per la città perché è sempre circondato da amici, amanti, colleghi, parenti o conoscenti che lo supportano e gli stanno vicino come fedeli consiglieri. È unaAma ricevere regali, ma ancor di più farne agli altri. È una persona leale, onesta e coraggiosa. Fa tutto alla luce del sole, a costo di sbagliare.



Il suo Pianeta governatore è il

Sole

comando

e, proprio come un sole, il Leone desidera splendere e illuminare le persone che incontra con il suo fascino e la sua bellezza. La modestia non rientra sicuramente tra le caratteristiche che lo contraddistinguono. È abituato a ricoprire dei ruoli importanti, di, e quando questo non gli è possibile, entra in crisi e appare frustrato e triste.