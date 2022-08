Conoscere se stessi con l'Astrologia

Ogni Pianeta e ogni Segno Zodiacale, infatti, indicano delle caratteristiche ben definite di un individuo contestualmente ai diversi ambiti della vita. Ecco perché l’Astrologia dovrebbe avere come scopo principale quello di aiutare le persone a comprendere meglio l’origine di alcuni comportamenti e di alcune sfaccettature del proprio carattere.

Porsi domande del tipo “perché mi arrabbio tanto facilmente?” Oppure “perché non riesco a dimenticare un torto che ho subito?” O ancora: “perché vengo sempre attratta da persone strane o stravaganti?” può sicuramente essere utile per individuare i motivi per cui nella nostra vita si verifichino sempre

determinate situazioni

domande giuste

Pianeti

nascita

che possono renderci più o meno felici. Lesono veramente più utili delle risposte giuste. Inoltre, lo studio della posizione deial momento della nostra, può aiutarci a comprendere quali sono i nostri talenti e i nostri punti di forza, spronandoci e a tirarli fuori e a metterli in mostra nei momenti in cui la vita ce lo richiede.





L’Astrologia

non dovrebbe mai spaventare chi, invece, teme che un transito dissonante (come il famigerato Saturno contro) possa sconvolgergli la vita. Dovrebbe invece spingerci a inseguire i nostri obiettivi con la consapevolezza che qualche gli astri ci agevolino il cammino e qualche altra volta, invece, pongano degli ostacoli. Soltanto una visione chiara di una situazione può consentire a chiunque di elaborare qualche valida strategia per riuscire comunque nel suo intento.



Si può dire che quindi il principale compito dell’Astrologia sia quello di inserirci nella via che ci conduca verso una migliore conoscenza di noi stessi e degli altri.