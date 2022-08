Astrologia: come conquistare e come far fuggire il Leone

Come conquistarlo -

È un Segno di fuoco e apprezza chi si avvicina a lui con calore, entusiasmo e passione. Per sedurlo, indossa l’abito più appariscente che hai perché un Leone non si mostrerà mai in pubblico con una persona troppo sobria al suo fianco. Lascia che comunque rimanga lui il protagonista della scena. Compragli tanti regali (anche lui te ne farà tanto) e ricordagli spesso quanto ti senti fortunata per averlo incontrato nella tua vita. Scrivigli una lettera, una poesia o una canzone d’amore: non resterà indifferente. Mostragli la tua gratitudine per tutto ciò che fa per te.





Come farlo fuggire -

Il Leone non potrebbe mai avere al suo fianco una persona poco fiera e sicura di sé. Se ti lamentassi in continuazione di come va la tua vita, non ti considererebbe degna di stare al suo fianco. Non parlargli troppo spesso di te, ma fai in modo che il focus delle vostre conversazioni sia rivolto verso le sue necessità. Non criticarlo e, soprattutto, non offenderlo pubblicamente: non potrebbe tollerare che in pubblico si venisse a conoscenza di alcune sue abitudini che non sono sicuramente ammirabili o affascinanti. Non mettere in ombra il suo talento e non dirgli che si veste in modo troppo vistoso. Non vuole che gli si venga detto come si deve comportare perché è abituato a comandare. Non mettere mai in ombra i suoi talenti e le sue qualità: sminuendole, lo porteresti a pensare che non lo stimi o che non lo ami abbastanza. Non tradire la sua fiducia, neppure per scherzo. È un Segno leale, gli piace giocare a carte scoperte e desidera che anche tu faccia lo stesso nei suoi confronti.