Oroscopo: con quali Segni dovresti lavorare in base al tuo Segno

In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci rivela quali sono i Segni con cui dovremmo lavorare per dare sempre il meglio e affrontare più felici le nostre giornate lavorative. Lasciamoci ispirare dai consigli delle Stelle !

ARIETE

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono l’Acquario e il Sagittario. Con l’Acquario si crea da subito un clima amichevole, vi confrontate sulle attività che gestite insieme e vi date supporto in tutte e le altre. Spesso diventate amici anche al di fuori del contesto lavorativo. Il Sagittario ha un approccio ai problemi che ti piace. Il suo entusiasmo è contagioso e vi motivate a vicenda.





TORO

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono il Cancro e il Pesci. Con il Cancro puoi mantenere dei ritmi di lavoro rilassanti. Anche lui avrà bisogno di fare spesso delle piccole pause per rifocillarsi e rigenerarsi. Il Pesci ti saprà dare supporto e sostegno al momento del bisogno. Inoltre, con le sue piccole e dolci premure, riuscirà a tranquillizzarti tutte le volte che ti sentirai in ansia.





GEMELLI

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono la Bilancia e il Sagittario. Con la Bilancia hai sempre avuto un feeling speciale. Vi comprendete al volo e riuscite ad affrontare i problemi con ironia e leggerezza. Entrambi siete a favore delle bugie a fin di bene. Con il Sagittario si crea un buon rapporto perché è vivace, allegro e non rende l’atmosfera pesante quando chiunque altro lo farebbe.





CANCRO

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono lo Scorpione e il Toro. Lo Scorpione ha le tue stesse paranoie (anzi, forse ne ha pure di più) e quindi comprende il motivo delle tue preoccupazioni e approva la tua diffidenza nei confronti di nuovi colleghi. Il Toro, invece, ti trasmette invece un senso di sicurezza che ti consente di andare avanti anche nei momenti più complessi e delicati.





LEONE

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono il Pesci e la Bilancia. Il Pesci si adatta volentieri alle tue decisioni e ti appaga in quel bisogno di riconoscimento che cerchi sempre da tutti. Le sue gentilezze rendono più dolci le tue giornate in ufficio. La Bilancia va sempre d’accordo con tutti ed è l’unico Segno in grado di mitigare la tua ira quando qualcuno ti fa perdere le staffe.





VERGINE

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono il Capricorno e lo Scorpione. Con il Capricorno formate una squadra impeccabile. Siete metodici, puntuali, disciplinati e organizzati. Entrambi amanti della pianificazione, è quasi impossibile che vi sfuggano i dettagli importanti delle vostre attività. Lo Scorpione, invece, è l’unico Segno in grado di essere meticoloso e attento quanto o più di te.





BILANCIA

I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono il Leone e il Gemelli. Il Leone si assume la responsabilità di prendere quelle decisioni che solitamente ti mettono in difficoltà. Inoltre, è sempre disponibile anche per parlare di alcune faccende private o amorose. Il Gemelli vibra sulla tua stessa lunghezza d’onda. È rapido nei ragionamenti, anche se spesso vi perdete in lunghe e belle chiacchierate.





SCORPIONE

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono la Vergine e il Cancro. La precisione della Vergine è una delle qualità che apprezzi di più sul lavoro perché non ti senti poi in dovere di controllare tutto quello che ha fatto. Inoltre, è molto professionale e non invade la tua privacy con domande imbarazzanti. Il Cancro è dolce e sopporta senza grosse scenate anche le tue frequenti crisi di nervi.





SAGITTARIO

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono l’Ariete e il Gemelli. L’Ariete secondo te è il leader migliore che si possa avere perché riesce sempre ad entusiasmarti e a tirar fuori il meglio di te. Dopo lunghe giornate di lavoro, vi trovate bene anche di fronte ad una birra. Il Gemelli è divertente e ti dà continuamente nuovi stimoli per approfondire le tematiche che ti interessano maggiormente.





CAPRICORNO

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono l’Acquario e la Vergine. Trovi che l’Acquario sia veramente geniale. Riesce a reggere i tuoi ritmi e ti propone spesso delle soluzioni che ti consentono di raggiungere il massimo dei risultati con il minimo sforzo. La Vergine ha in comune con te un forte senso di responsabilità. Si attiene alle regole e non ti disturba durante le riunioni importanti.





ACQUARIO

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono l’Ariete e il Capricorno. Con l’Ariete si instaura subito un rapporto speciale perché entrambi avete delle personalità forti, ma vi rispettate vicendevolmente. Lo spirito di squadra vi consente di andare d’accordo anche fuori dal contesto lavorativo. Il Capricorno è efficiente e non ti fa perdere tempo. Inoltre, ti ricorda sempre i tuoi appuntamenti.





PESCI

- I Segni migliori con cui dovresti lavorare sono il Leone e il Toro. Il Leone ha un carisma pazzesco e provi sempre grande ammirazione per le cose che fa. Ha un buon cuore e, se sei nel suo team, ti difende sempre, anche quando hai sbagliato. Con il Toro c’è una forte affinità perché, anche se siete diversi sotto tanti aspetti, vi supportate con dolcezza e vi sentite più forti uno accanto all’altro.