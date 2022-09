Oroscopo del sesso: come sarà settembre sotto le lenzuola

Venere , invece, inizierà il mese dal focoso Segno del Leone per spostarsi poi in Vergine e concludere gli ultimi giorni del mese nel Segno della Bilancia. Ci sarà da diversi tra coppie che esploderanno dopo le vacanze estive e altre che, invece, coroneranno i loro sogni più romantici. La trasgressione sarà contemplata più con le parole che con i fatti. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco !

ARIETE – LUI

LEI

- Marte questo mese ti renderà particolarmente allegro e spiritoso. Le occasioni per flirtare con tante nuove amanti non mancheranno, ma tra tutte queste ce ne sarà una che accenderà più di tutte la tua libido: una nuova collega con uno stile sobrio e semplice, ma assolutamente sexy. Vacci piano prima di proporle le perversioni che ti fa venire in mente.- Il mese si aprirà con un grande slancio passionale da parte tua. Marte in Gemelli potrebbe farti finire tra le lenzuola di un uomo più giovane di te, che ti farà divertire ed entusiasmare sperimentando insieme qualcosa di nuovo. A fine mese, però, Venere potrebbe portare qualche piccola delusione dovuta ad un suo comportamento poco galante.





TORO – LUI -

LEI

Sarà Venere a dettare le regole in campo sentimentale e sessuale questo mese. Preparati a vivere notti romantiche e focose in compagnia di una partner che saprà renderti felice e appagato come non accadeva da tempo. Una storia iniziata senza troppe aspettative si rivelerà più coinvolgente sotto ogni punto di vista. Non potrai che gioirne!- Sei diventata veramente esigente e non soltanto a livello sentimentale, ma anche sessuale. Questo mese Venere ti accontenterà e ti farà vivere una storia passionale e travolgente con un partner che ti farà sentire desiderata e amata. Potrai vivere dolci emozioni che ti accompagneranno e ti faranno venire voglia di lui anche durante le tue giornate.





GEMELLI – LUI -

LEI

Marte nel tuo Segno renderà il mese di settembre particolarmente effervescente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Non si potrà dire altrettanto di quella sentimentale perché, con Venere in aspetto dissonante per gran parte del mese, potresti sentirti costantemente sotto accusa da una compagna molto gelosa (con valide ragioni per esserlo).- Il mese di settembre sarà altalenante per quel che riguarda le faccende amorose e sessuali. Venere in Vergine per quasi tutto il mese ti renderà insoddisfatta di una relazione e ti manderà a caccia di nuovi amanti con cui divertirti. Gli ultimi giorni del mese saranno i migliori per vivere delle emozioni indimenticabili con un partner super passionale.





CANCRO – LUI

LEI

- Marte questo mese potrebbe farti sentire costantemente sotto stress. Non riuscirai a reggere ritmi troppo stressanti e il tuo corpo ne risentirà anche in eventuali performances sessuali. Venere non farà mancare occasioni maliziose e intriganti con qualche amante occasionale. A fine mese, con Venere in Bilancia, ti chiuderai un po’ in te stesso.- Venere in Vergine per gran parte del mese favorirà lo sviluppo di avventure amorose da vivere con leggerezza, senza troppe aspettative per il futuro. Il sesso sarà una valvola di sfogo dopo le giornate che si faranno sempre più stressanti, soprattutto alla fine del mese. Non avere pretese eccessive nei confronti di un amante che conosci da poco tempo.





LEONE – LUI -

LEI

Venere ti farà iniziare il mese in modo esilarante e ti porterai dietro queste dolci emozioni per tutto il mese. Con Marte in Gemelli, avrai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e di insolito in campo sessuale e potrai farlo con una cara amica che si è sempre sentita attratta da te. A fine mese non saprai dire di no ad una giovante amante!- Con Venere in Vergine per gran parte del mese, la tua gelosia potrebbe essere un modo simpatico per tenere accesa la fiamma della passione nella vita di coppia. Tuttavia, sarà meglio non esagerare. Marte potrebbe farti finire inaspettatamente a letto con il tuo migliore amico e sarà molto più entusiasmante di quanto tu possa soltanto immaginare.





VERGINE – LUI -

LEI

Marte in aspetto dissonante per tutto il mese non ti farà sentire particolarmente in forma e, in questo modo, ti precluderai da solo tante occasioni in cui ti saresti potuto divertire. Venere nel tuo Segno, però, ti spingerà ad approfondire la relazione con una donna che ti farà sentire il suo calore anche quando ti addormenterai anziché coccolarla.- Venere questo mese potrebbe regalarti l’amore, ma non quello passionale che cerchi. Con Marte in aspetto dissonante, infatti, un uomo che hai corteggiato a lungo prima di conquistarlo, potrebbe rivelarsi deludente proprio nell’alcova. Non innervosirti e cerca di elaborare qualche strategia per fargli riscoprire un forte desiderio ormai assopito.





BILANCIA – LUI -

LEI

Settembre sarà un mese scoppiettante per tutto quel che riguarderà la sfera dell’eros. Marte in Gemelli ti renderà particolarmente intraprendente, coinvolgente e travolgente. Venere potrebbe farti vivere delle esperienze indimenticabili con un’amante già impegnata che, entro la fine del mese, potrebbe addirittura lasciare il suo compagno per te.- Con Marte in ottimo aspetto per tutto il mese, si prospettano per te giornate focose e intense da vivere con un partner che saprà soddisfare qualsiasi tuo desiderio. Inizia ad organizzarti per avere tanto tempo libero perché non si accontenterà di piccole pause e ti terrà indaffarata per ore sotto le lenzuola. Gli ultimi giorni del mese saranno magici.





SCORPIONE – LUI -

LEI

Nessuno ha mai avuto da ridire sulle tue performances in camera da letto e hai la fama di essere uno dei migliori amanti dello Zodiaco. Questo mese ne avrà le prove una delle tue migliori amiche, che non riuscirà a resistere alle tue provocazioni. Lilith in Cancro ti suggerirà quali punti del corpo sfiorare per farla impazzire dalla felicità.- La sorpresa del mese potrebbe essere quella di incontrare per caso un vecchio amico che non vedevi da tempo. Anche se tra di voi non era mai successo niente prima, adesso i tempi sono maturi e potrete lasciarvi travolgere da una forte passione. Venere ti farà venire il desiderio di scattargli qualche foto insieme a te, in pose molto sexy.





SAGITTARIO – LUI

LEI

- Con Venere e Marte in aspetto dissonante, settembre non sarà un mese facile per tutto quel che riguarda la sfera relazionale. Nella vita di coppia pare che si sia spenta proprio la fiamma della passione. Ti piacerebbe lasciarti andare in qualche avventura fugace, ma i problemi della vita non te ne daranno il tempo. Resisti. L’ottimismo ti salverà!- Una delusione sentimentale ti renderà più triste e avvilita del previsto e il mese di settembre potrebbe non essere particolarmente entusiasmante da questo punto di vista. Presa da questo stato d’animo, infatti, non penserai sicuramente a consolarti tra le braccia di un nuovo partner. A fine mese, però, un amico speciale potrebbe incuriosirti.





CAPRICORNO – LUI

LEI

- Gli impegni lavorativi questo mese saranno particolarmente frenetici e stressanti. Il miglior modo di rilassarti sarà sicuramente quello di lasciarti andare tra le braccia della tua partner, che ti farà sentire coccolato e desiderato anche fisicamente. A fine mese, però, potrebbero esserci delle tensioni che incideranno sulla vostra intesa sessuale.- Venere in Vergine per gran parte del mese potrebbe far nascere nuove attrazioni per uomini stranieri, che probabilmente incontrerai durante qualche viaggio di lavoro. Lasciati trascinare dal suo romanticismo e dal suo entusiasmo. Con Lilith in Cancro, però, potresti non apprezzare alcune richieste stravaganti e bizzarre che ti verranno fatte.





ACQUARIO – LUI

LEI

- Settembre sarà uno dei mesi migliori dell’anno per quel che riguarda la sfera dell’eros. Marte riaccenderà qualsiasi tua voglia carnale, incluse quelle assopite da tempo, e ti manderà a caccia di una nuova amante che saprà appassionarti e stregarti col suo fascino e la sua sensualità. Venere non esclude la possibilità di un ritorno di fiamma.- Con Venere in Vergine per gran parte del mese, un vecchio amore potrebbe tornare da te per farti vivere dei momenti di magica passione. Spetterà a te decidere se rifrequentarlo o approdare su altri lidi. In ogni caso, tu avrai modo di sentirti appagata e soddisfatta perché Marte renderà la sfera dell’eros la più gratificante del momento.





PESCI – LUI -

LEI

Settembre non sarà un mese da ricordare per quel che riguarda la sfera dell’eros. Marte in aspetto disarmonico ti terrà impegnato per tutto il mese con alcune problematiche domestiche o familiare di difficile gestione. Ti piacerebbe consolarti tra le braccia della tua compagna, ma pagherai le conseguenze di scelte sbagliate che hai fatto in passato.- Con Venere e Marte in aspetto dissonante, settembre non sarà un mese particolarmente lieto per l’amore e per il sesso. Potresti avere a che fare con uomini che ti prometteranno la luna e poi non saranno nemmeno in grado di darti un bacio sotto un cielo stellato. Negli ultimi giorni del mese, la tua speranza sarà quella di ritornare con il tuo ex.