Oroscopo e amori virtuali: pro e contro per ogni Segno

ARIETE – PRO - Hai la sensazione che alcune persone, virtualmente, si sentano più spontanee e libere di potersi esprimere. Per te è fondamentale che una relazione sia basata sulla sincerità, anche quando si tratta di confessare particolari non piacevoli del proprio carattere.

CONTRO - Una relazione virtuale non prevede il contatto fisico che è necessario affinché tu possa capire se, effettivamente, possa nascere una passione con la persona che hai davanti. Ti annoi molto facilmente di una relazione fatta di messaggi e telefonate.



TORO – PRO - Prima di capire se una persona può avere una relazione importante con te, hai bisogno di un tempo, e virtualmente tutto procede più lentamente. Questo ti dà la possibilità di fare delle scelte più riflessive e ponderate, senza che nessuno abbia fretta.

CONTRO - Non sei grande amante della tecnologia e non è tua abitudine leggere istantaneamente i messaggi ricevuti in chat. Inoltre, in un rapporto virtuale, manca la possibilità di capire se ti piacciono anche il profumo, la pelle e tutto ciò che ti trasmettono i sensi.



GEMELLI – PRO - Trascorri tanto tempo al telefono e al computer, perciò è più facile fare nuove conoscenze tramite questi canali. Grazie ai social network e alla tua curiosità, puoi scoprire qualcosa in più sulla persona con cui interagisci, senza nemmeno domandarglielo.

CONTRO - La tua leggerezza ti spinge a sottovalutare tante relazioni nate virtualmente e, in mezzo a numerose persone, rischi di farti sfuggire proprio quella che invece avrebbe potuto sorprenderti nella vita reale. Anche il pericolo di una fregatura è alto.



CANCRO – PRO - Quando hai una relazione virtuale con qualcuno, puoi serenamente parlare con il nuovo partner mentre sei distesa sul divano a fare le coccole al tuo cane o al tuo gatto. Non hai il pensiero di doverti preparare per uscire e girovagare nel traffico per giungere al tuo appuntamento.

CONTRO - Hai paura che gli incontri virtuali siano meno genuini di quelli che avvengono in qualche locale o luogo pubblico. E così, le tue paure e le tue paranoie ti spingono a difenderti da persone che non apprezzano questo tuo atteggiamento di chiusura.



LEONE – PRO - L’idea di mostrare a qualcuno le tue foto più belle, prima ancora di incontrarti, ti piace. Apprezzi il fatto di essere scelta in base a quello che tu stessa hai deciso di mettere in mostra per dare una buona impressione alla persona che stai cercando di conoscere.

CONTRO - Sui social network si conoscono sempre tante persone e, anche quando incontri qualcuno che ti piace, rischi di non avere tutte le attenzioni su di te. Non puoi sicuramente rinunciare all’esclusiva, nemmeno virtualmente. Non sei abbastanza paziente.



VERGINE – PRO - Conoscere una persona prima virtualmente e poi realmente ti dà la possibilità di farle delle domande che possono farti capire se può andare d’accordo o meno con te. Questa scrematura iniziale ti fa risparmiare tempo, che puoi dedicare a qualcos’altro.

CONTRO - Non sempre riesci a far capire come sei attraverso dei messaggi e delle telefonate. Anzi, spesso corri il rischio di sembrare più chiusa e fredda di quanto tu sia effettivamente. La puntigliosità non fa piacere a nessuno, né virtuale né reale.



BILANCIA – PRO - Grazie ai social network hai la possibilità di conoscere tante nuove persone senza dover necessariamente frequentare locali nuovi ogni giorno e ogni settimana. Quando puoi allargare la tua rete sociale, sei sempre felice e cogli al volo questa opportunità.

CONTRO - Alcune persone che sui social network sembrano tanto carine e ben curate, incontrate dal vivo sono completamente diverse. Corri così il rischio di imbatterti in qualcuno che non rispecchi esattamente quelli che sono i tuoi gusti o i tuoi canoni estetici.



SCORPIONE – PRO - Quando crei un profilo per conoscere delle persone sui social network o in qualche chat di incontri, non scegli sempre il tuo vero nome e puoi dare informazioni sbagliate anche sulla tua età, in modo da svelare la verità soltanto a chi ne è degno e meritevole.

CONTRO - Così come tu puoi ingannare gli altri sulla tua vera identità, anche loro possono farlo con te. Scoprire alcuni dettagli sulla vita privata di una persona con cui hai chattato per mesi non è sempre piacevole. Inoltre, fai fatica a dare fiducia.



SAGITTARIO – PRO - Una delle cose più belle delle conoscenze virtuali è la possibilità di incontrare persone che vivono in città diverse dalla tua e che non avresti mai potuto incrociare al bar o per le vie del tuo paese. Non bisognerebbe mai mettere limiti al destino.

CONTRO - Il rischio che corri con gli incontri virtuali è quello di innamorarti di persone che vivono dall’altra parte del mondo e con cui non può esserci una quotidianità che è importante se si vogliono fare dei progetti di vita insieme. Inoltre, pecchi di ingenuità.



CAPRICORNO – PRO - Il vantaggio di conoscere qualcuno virtualmente è che puoi chattare anche durante le tue pause in ufficio. Altrimenti, il tuo tempo scarseggia e non potresti fare tante conoscenze nuove. Inoltre, di fronte ad uno schermo, riesci ad essere più te stessa.

CONTRO - Il pericolo delle chat è che tante persone le frequentano soltanto per passare il tempo e potresti rimanerci male se una persona a cui hai confidato tante cose di te si tirasse indietro di fronte alla proposta di incontrarvi anche dal vivo. Può capitare.



ACQUARIO – PRO - Non trovi che ci sia differenza nel conoscere una persona sui social network o in un locale. Sei consapevole di essere una persona fuori dalle righe e può capitarti di aprire il tuo cuore in chat così come di essere super fredda con una persona che vedi abitualmente.

CONTRO - Alcune persone che reputi interessanti in chat, possono essere meno aperte e disinvolte di persona, distruggendo così l’idea che ti eri fatta di loro. Sei consapevole di questo rischio e cerchi sempre di scoprirlo e intuirlo con un po’ di anticipo.



PESCI – PRO - La tua timidezza ogni tanto ti gioca dei brutti scherzi e ti impedisce di conoscere alcune persone che ti piacciono. Nel mondo virtuale riesci ad essere più disinibita e ad aprirti anche con persone che ti fanno perdere la testa con le loro foto o la loro voce.

CONTRO - Non riesci a credere che alcune persone si iscrivano nelle chat di incontri soltanto per avere delle storie fugaci e così ci rimani male quando, dopo un primo appuntamento, qualcuno sparisce perché comprende che tu sei alla ricerca di una storia romantica.