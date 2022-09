Oroscopo: il menù perfetto per ogni Segno

ARIETE

- Sei una persona dai gusti abbastanza semplici in cucina. Anzi, prediligi proprio i piatti non troppo elaborati e preferibilmente caldi. L’antipasto fa sicuramente parte del tuo menù ideale, specialmente se hai la possibilità di assaporare salumi di alta qualità o crostini accompagnati da salse piccanti. Non sempre gradisci i primi piatti e, invece, tendi a scegliere secondi piatti a base di carne.





TORO

- Il mangiare è una cosa seria e tu hai ben chiaro in mente quello che potrebbe essere il tuo menù ideale. Non salti nemmeno una portata e, dall’antipasto al dolce, scegli sempre dei piatti cucinati con ingredienti di prima qualità. A meno che tu sia a dieta, non badi alle calorie e concludi il pasto con un gustoso dolce fatto in casa. Un buon vino è parte integrante di qualsiasi menù che si rispetti.





GEMELLI

- Non sei particolarmente esigente in cucina e tendi sempre a scartare i menù fissi, che per te sono troppo abbondanti oltre che noiosi. Difficilmente mangi le stesse cose per due giorni consecutivi. Prediligi i buffet, dove tendi ad assaggiare un po’ di tutto. Dolce o salato: per te non fa alcuna differenza, purché il gusto non vada in contrasto con il cocktail che stai sorseggiando mentre mangi.





CANCRO

- Sia che tu vada al ristorante o che rimanga a casa, pensi che un buon menù sia il primo passo per rendere tutti soddisfatti a tavola. Ti innervosisci quando più persone chiedono di mangiare tante cose diverse e pensi che il menù fisso sia un’ottima soluzione per mettere tutti d’accordo. Puoi rinunciare all’antipasto, ma sicuramente non puoi fare a meno del dolce, soprattutto se è fatto in casa.





LEONE

- Il tuo menù ideale deve essere in grado di sorprenderti. Ci sono sicuramente delle pietanze che ti piacciono più di altre, ma è importante anche il modo in cui vengono servite. Preferisci evitare i buffet e stare comodamente seduta a tavola, al ristorante, e attendere che ti sia servito quel che hai ordinato. Se la prima e la seconda portata sono di tuo gradimento, tutto il resto non conta.





VERGINE

- Quando senti parlare di menù, hai subito chiaro in mente quante calorie deve comprendere complessivamente per restare in regime. Non sei una persona particolarmente golosa, ma stai attenta a non mangiare troppi grassi, troppi zuccheri o più carboidrati di quanto siano necessari per il tuo fabbisogno giornaliero. Può capitarti di fare dei pasti sostitutivi con dei centrifugati di frutta e verdura.





BILANCIA

- Di fronte ad un menù troppo ricco o elaborato, non sai mai cosa scegliere e i camerieri devono sempre tornare più volte al tuo tavolo perché, il più delle volte, cambi idea anche subito dopo aver inviato l’ordine. Anche quando sei a tavola, per te è fondamentale prestare attenzione alla tua linea. Il cibo che mangi non dev’essere soltanto buono, ma anche presentato in modo decoroso sul piatto.





SCORPIONE

- Il menù perfetto ovviamente non esiste, soprattutto per una persona complicata e tanto esigente come te. Sono tanti gli alimenti che non mangi ed escludi di mangiare anche alcune pietanze cucinate in modo poco tradizionale o comunque non consueto per te. Prediligi i secondi piatti a base di carne o di pesce. È però importante che i gusti siano forti. Ti piacciono anche i dolci un po’ speziati.





SAGITTARIO

- Tu riesci a mettere entusiasmo anche nella scelta del tuo menù ideale, che cambia di volta in volta. Desideri sempre abbinare piatti tradizionali ad altri piatti che non hai mai assaggiato, ma che ti incuriosiscono per gli abbinamenti che vengono proposti. E così può capitarti di sperimentare, dopo le lasagne fatte in casa, piatti esotici vegetariani così come piatti di carne serviti con la frutta.





CAPRICORNO

- In cucina hai sicuramente le tue preferenze, ma solitamente non ti lamenti nemmeno quando sono gli altri a scegliere il tuo menù. Non adori le pietanze troppo speziate o saporite perché alterano il sapore di quello che stai mangiando. Puoi sicuramente rinunciare all’antipasto o al dolce alla fine dei pasti, ma non puoi rinunciare al caffè o ad un amaro fatto con le erbe. Ti basta quello per essere felice.





ACQUARIO

- È praticamente impossibile riuscire a comprendere quale sia il tuo menù ideale perché scegli sempre pietanze diverse e non c’è nemmeno un filo logico che possa consentire di capire i tuoi gusti. Adori leggere i menù in cui tutti i piatti vengono presentati con nomi e descrizioni poetiche. Hai sicuramente i tuoi ristoranti preferiti e solitamente li sponsorizzi e consigli anche ai tuoi amici.





PESCI

- A te piace fare i capricci e, quando si parla di menù, emergono tutti i tuoi piccoli vizi. Potresti serenamente abbinare un antipasto a base di pesce ad altre portate a base di carne, purché ti venisse servito un vino diverso durante le due degustazioni. Ogni tuo pasto si dovrebbe concludere con un dolce che sia più appariscente che sostanzioso. È tua abitudine lasciar sempre qualcosa nel piatto.