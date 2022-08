Oroscopo: cosa porta Marte in Gemelli per i 12 Segni

Ecco perché in tanti aspettavano questo magico ingresso . Ma, che effetto avrà per i dodici Segni dello Zodiaco ? Ciascuno vivrà questo passaggio in modo diverso. L’Oroscopo ci svela quali situazioni sono più probabili per ciascun Segno, in modo da poter trarre ogni giorno qualche nuovo insegnamento dalle Stelle!

ARIETE

- Marte in Gemelli darà proprio un nuovo ritmo alle tue giornate e porterà frenesia ed eccitazione in tutto quello che fai. Preparati ad intensificare gli spostamenti, sia per motivi personali che professionali. Allo stesso tempo, però, cerca di rispettare i limiti di velocità e le regole stradali. Il tuo stato d’animo sarà sempre effervescente e desidererai costantemente di vivere nuove esperienze.





TORO

- L’ingresso di Marte in Gemelli ti chiederà sin dal principio grande cautela e prudenza nella gestione delle tue finanze. Qualcuno, infatti, potrebbe proporti degli investimenti rischiosi: non scartarli, ma allo stesso tempo valuta bene i pro e i contro e cerca di prevedere eventuali imprevisti. Nei prossimi mesi sarà importante anche scegliere un’alimentazione equilibrata ed evitare cibi poco sani.





GEMELLI

- Con Marte nel tuo Segno, nei prossimi mesi ti sentirai ricca di energia e darai l’impressione di essere iperattiva a chi ti starà vicino. Non riuscirai infatti a stare ferma nemmeno per un secondo e, anche alla fine di una lunga giornata, potresti sembrare più pimpante che di primo mattino. Marte favorirà qualsiasi tua iniziativa e ti spingerà a ricoprire una posizione da leader in ambito lavorativo.





CANCRO

- Il transito di Marte in Gemelli ti mette sul “chi va là”. Avrai da subito la sensazione che qualcuno possa in qualche modo ostacolare i tuoi piani e i tuoi progetti. Ricordati che le paranoie ti rubano energia e sarebbe sicuramente meglio sfruttare quella che hai per concentrarti sui tuoi tanti obiettivi. Marte non ti aiuterà a sentirti in forma fisicamente e la prevenzione sarà un’arma vincente per te.





LEONE

- L’ingresso di Marte in Gemelli per te è in un certo senso rigenerante, soprattutto perché fa seguito a Marte in Toro, che ti ha reso molto nervosa e affaticata. Preparati a dare una svolta alla tua vita sociale perché entrerai in contatto con tantissime persone e, con molte di queste, nasceranno delle amicizie destinate a durare nel tempo. Marte aprirà le porte anche a nuove competenze innovative.





VERGINE

- Il solo pensiero che Marte transiti per tanti mesi nel Segno dei Gemelli ti mette ansia perché sarà dissonante nei tuoi confronti. Dovrai cercare in tutti i modi di non disperdere la tua energia ed evitare di litigare con chiunque osi esprimere delle opinioni troppo diverse dalle tue, specialmente sul lavoro. Impegnati per trovare preventivamente soluzioni brillanti per qualsiasi problema. Puoi farcela!





BILANCIA

- Marte in Gemelli porterà una sferzata di buona energia alla tua vita e ti renderà subito più combattiva, determinata e tenace nel perseguimento dei tuoi obiettivi. Se fai sport a livello agonistico, sarai particolarmente competitiva e otterrai dei risultati eccellenti in qualsiasi gara. Marte ti renderà più intraprendente anche nelle relazioni sentimentali. Sei pronta per vivere nuove avventure?





SCORPIONE

- Il transito di Marte in Gemelli non ti dispiace perché ti permetterà di sfruttare le tue risorse interiori per far chiarezza su alcune vicende del passato che stanno ancora condizionando la tua vita. Marte riporterà a galla tante questioni che sono rimaste in sospeso. La sfera dell’eros inizierà pian piano a prendere sempre più spazio e potrai vivere delle esperienze piacevoli, intense e indimenticabili.





SAGITTARIO

- Con Marte in Gemelli per tanto, devi preparare elmetto e scudo perché ti ritroverai a vivere tante battaglie (che qualche volta, però, potresti evitare). Marte ti renderà nervosa e irascibile, scontrosa e poco disponibile nei confronti di chi si porrà con te in modo supponente o antipatico. Lo stress accumulato si ripercuoterà sul corpo, quindi occorre che presti maggior attenzione alla tua salute.





CAPRICORNO

- Marte in Gemelli ti sottoporrà a ritmi molto frenetici e intensi, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ti verrà richiesto di occuparti di tantissime attività, spesso ripetitive, che richiederanno grande attenzione da parte tua. Non avrai problemi a pianificare con cura le tue giornate, ma ti mancherà un po’ di entusiasmo. La sfida più grande per te sarà quella di uscire dai soliti schemi.





ACQUARIO

- Era da tempo che aspettavi l’ingresso di Marte in Gemelli perché sai che ti darà la carica per vivere giornate intense, appassionanti ed esplosive. Ti sentirai forte, coraggiosa e travolgente. La tua creatività ti farà raggiungere vette insperate, anche a livello lavorativo. Marte accenderà nuove passioni e ti farà vivere un nuovo amore bollente. La tua vita sessuale ti regalerà momenti di pura magia.





PESCI

- Sei preoccupata di quello che Marte in Gemelli possa portare nella tua vita perché sai che potrebbe scatenare grandi diatribe all’interno della tua famiglia. Per te non sarà facile estraniarti da discussioni e polemiche che ti coinvolgeranno in prima persona. Marte potrebbe anche portare contrattempi legati alla casa in cui vivi. Armati di pazienza e non trascurare il tuo benessere psicofisico.