Oroscopo: con quale Segno dovresti uscire per divertirti

ARIETE – Lui -

Lei

Se vuoi davvero trascorrere una serata piacevole, esci con qualcuno del Leone e preparati a fare numerosi brindisi che accresceranno l’autostima di entrambi. Insieme potete andare alla conquista del mondo e vi divertirete a fare i rubacuori.- C’è un Segno con cui non ti potrai mai annoiare e con cui potrai condividere liberamente le tue idee più bizzarre. Stiamo parlando dell’Acquario. Se hai amiche di questo Segno, cerca di frequentarle più spesso e le tue giornate saranno più felici.





TORO – Lui

Lei

- Divertirsi non significa necessariamente ubriacarsi o andare a rimorchiare qualcuno in discoteca. Tu ti sai divertire anche di fronte ad un calice di vino e parlano di affari. Ecco perché una compagnia adatta a te è sicuramente il Capricorno.- Se vuoi divertirti una spa con un’amica che sappia apprezzare la lentezza con cui ti sposti da una vasca all’altra, scegli qualcuna del Cancro. Vi troverete d’accordo anche quando ordinerete un dolce fatto in casa per concludere un pasto goloso.





GEMELLI – Lui -

Lei

Soltanto un Segno riesce a stare veramente al tuo passo e a seguirti nelle tue imprese stravaganti e bizzarre. Stiamo parlando dell’Acquario. In sua compagnia puoi veramente occuparti di qualsiasi hobby e passatempo. Farete scoperte geniali.- Non è tua abitudine passare inosservata quando esci con le amiche e, se proprio vuoi essere certa di catturare l’attenzione di chiunque si trovi nei paraggi, puoi scegliere di uscire con qualcuna del Leone. Vi divertirete e farete tante nuove conquiste.





CANCRO – Lui

Lei

- A te piace frequentare amici che non siano troppo dinamici o esibizionisti. Un amico del Toro potrebbe essere quello giusto per sperimentare la cucina di un nuovo locale che ha aperto in città oppure per chiedergli consigli lavorativi e sentimentali.- Non potresti mai uscire con amiche troppo silenziose, che non ti facciano domande sulla tua vita privata. Per divertirti a parlare di te e a scambiarti pettegolezzi sulle persone che conosci, puoi sicuramente scegliere un’amica dello Scorpione.





LEONE – Lui -

Lei

Se decidi di trascorrere una serata all’insegna del divertimento, devi scegliere bene gli amici con cui uscire. C’è un Segno che non ti deluderà mai ed è il Sagittario. È sempre pronto a vivere tutte le avventure che gli proponi. Siete entrambi molto generosi.- C’è solo una donna nello Zodiaco in grado di sostenere il tuo egocentrismo, per il semplice fatto che non è da meno. Stiamo parlando del Segno dei Gemelli. Insieme vi divertirete a scambiarvi consigli di moda e a conquistare chiunque abbiate puntato.





VERGINE – Lui -

Lei

Sei una persona riservata e, anche quando esci a divertirti con gli amici, preferisci andare in locali non troppo rumorosi o affollati. Non sopporti gli amici che devono a tutti costi rimorchiare. Per divertirti, scegli di uscire con uno Scorpione.- Quando le amiche ti propongono di uscire per divertirvi insieme, cerchi sempre di capire se i locali proposti sono troppo costosi perché non vuoi fare spese folli per una serata di baldoria. Con qualche amica del Segno del Toro non corri questi rischi.





BILANCIA – Lui -

Lei

Ti piace frequentare locali alla moda e ci tieni al fatto che anche i tuoi amici si adattino alle mode del momento. È per questo che ti trovi tanto bene con i tuoi amici nati sotto il Segno dei Gemelli. Non sono vanitosi come te, ma sono molto snob.- C’è un Segno che, come te, ama chiacchierare con tutti. Stiamo parlando del Sagittario. Insieme sareste in grado di conoscere centinaia di persone in un’unica sera. Vi divertirete non soltanto a socializzare, ma anche a pianificare le prossime vacanze.





SCORPIONE – Lui

Lei

- Non ti piace uscire con amici che ti fanno troppe domande sulla tua famiglia o sulla tua vita privata. Prima di fare una confidenza a qualcuno, devi fidartene ciecamente. Riesci a goderti una serata piacevole in compagnia di un amico della Vergine.- Hai bisogno di avere vicino a te amiche sensibili e comprensive, che sappiano comprendere che in alcuni momenti tu perdi le staffe e non riesci a controllarti. Per divertirti senza dare troppe spiegazioni sul tuo comportamento, esci con un’amica Pesci.





SAGITTARIO – Lui -

Lei

L’Ariete è sicuramente il miglior Segno con cui tu possa trascorrere una serata divertente, senza troppe paranoie e, soprattutto, senza lamentele o sfoghi che riguardano il lavoro. Di fronte ad una birra, entrambi avete solo voglia di ridere e gioire.- Non ti piacciono le amiche troppo taciturne perché, quando esci, ti piace raccontare le tue ultime vicissitudini e confrontarti con loro. Se vuoi divertirti e, contemporaneamente, ricevere dei consigli di bellezza, esci con qualche Bilancia.





CAPRICORNO – Lui

Lei

- Dopo una pesante giornata lavorativa, più che voglia di divertirti hai voglia di rilassarti in compagnia di qualche amico che sappia ascoltare le tue piccole lamentele, consolandoti. La frequentazione giusta non può che essere quella di un Pesci.- Non potresti mai divertirti se le tue amiche arrivassero in ritardo ad un appuntamento. Per te è sempre meglio decidere molto in anticipo dove andare, a che ora e con chi. L’amica che ti verrà incontro su tutto è sicuramente del Segno della Vergine.





ACQUARIO – Lui -

Lei

Ti piace uscire da solo e solitamente eviti di frequentare amici che, una volta giunti a destinazione, trascorrono tutto il tempo accanto a te. Ti diverti di più col Segno della Bilancia, che chiacchiera con tutti mentre tu pensi agli affari tuoi.- Ti annoi molto facilmente, specialmente se esci con amiche che parlano soltanto di cure dimagranti o di alta moda. Ti trovi invece a tuo agio con le donne Ariete, che riescono a trasmetterti il loro entusiasmo e approvano qualsiasi tua proposta.





PESCI – Lui -

Lei -

Spesso con la testa tra le nuvole, tendi a dimenticare gli impegni presi con i tuoi amici e molto spesso te li ritrovi a casa, in attesa che tu cucini qualcosa per loro (come promesso). Sarà tutto più divertente se avrai a che fare con qualcuno del Cancro.Non è tua abitudine programmare le uscite con le tue amiche e lasci sempre che siano loro a prenotare un tavolo al ristorante o ad acquistare dei biglietti per un concerto. Puoi sicuramente trascorrere serate piacevoli con le amiche del Capricorno.