Oroscopo: i 12 Segni in spiaggia

C’è chi preferisce stare ore e ore sotto l’ombrellone e chi invece trascorrerebbe l’intera giornata in acqua. L’Oroscopo ci aiuta a riconoscere il comportamento di ciascun Segno Zodiacale quando si trova in spiaggia. Lasciamo che le Stelle ci aiutino a comprendere meglio sia noi stessi che le persone che incontriamo.

ARIETE

- La spiaggia è uno dei tuoi luoghi preferiti per rilassarti o divertirti in compagnia dei tuoi amici. Puoi stare ore e ore sdraiata al sole ad abbronzarti oppure in acqua per nuotare e tonificare il tuo corpo. Molto spesso ti si vede anche giocare con i racchettoni o a beach-volley, animando tutte le persone che sono intorno a te. Se non usi sempre le creme protettive, non puoi evitare le frequenti scottature.





TORO

- È facile riconoscerti in spiaggia perché ti si vede quasi sempre sdraiata in un comodo lettino, con un cappello in testa per evitare colpi di calore e con un pacchetto di patatine in mano, da sgranocchiare mentre leggi un giornale, in attesa che arrivi l’ora di pranzo. A quel punto ti trasferisci al chiosco e ordini spesso dei piatti prelibati a base di pesce fresco, accompagnati da un buon vino.





GEMELLI

- Non potresti mai stare in spiaggia senza parlare. È facile riconoscerti perché hai sempre gli auricolari e chiacchieri con persone, amici e conoscenti a cui fai sentire il rumore del mare in sottofondo. Quando ti stacchi dal tuo cellulare, sei pronta per chiacchierare con i tuoi vicini di ombrellone e con tutti i venditori ambulanti, che solitamente riescono a farti comprare quello che vogliono.





CANCRO

- Ci sono delle abitudini a cui non puoi rinunciare, come quella di andare in spiaggia con tutta la famiglia, due o tre ombrelloni, altrettante borse frigo, qualche sdraia e almeno un materassino per giocare in acqua con i bambini. Sicuramente, presentando in questo modo la tua routine da spiaggia, non sembra che tu possa rilassarti, ma in verità tante volte ti addormenti, all’ombra sotto l’ombrellone.





LEONE

- La spiaggia è il luogo ideale in cui sfoggiare tutti gli accessori vistosi e appariscenti che hai comprato per l’estate. Non stiamo parlando soltanto dei variopinti costumi da bagno, ma dei tuoi cappelli di paglia, dei tuoi orecchini, del tuo telo mare con le paillettes o delle tue ciabattine color oro. Gli occhiali da sole non li tieni addosso soltanto perché rischierebbero di rovinare la tua abbronzatura.





VERGINE

- Solitamente ti si vede arrivare in spiaggia in orari in cui il sole non picchi troppo forte. E così riesci a goderti l’alba oppure il tramonto. Hai sempre con te il kit necessario a prevenire le ustioni solari o ad intervenire nel caso in cui venissi punta da una medusa o da qualche insetto. Se resisti al caldo, eviti di bagnarti i capelli quando fai il bagno perché non vuoi che la salsedine li rovini.





BILANCIA

- Sei abbastanza riconoscibile in spiaggia perché indossi sempre gli ultimi capi alla moda lanciati dai personaggi famosi. E così porti il costume uguale a quello dei personaggi dell’Isola dei Famosi oppure usi il telo mare di Chiara Ferragni. Stai molto attenta al tuo look e cerchi di proteggere anche la pelle utilizzando diverse creme specifiche per il viso o per altri parti sensibili del corpo.





SCORPIONE

- È più facile vederti in spiaggia la sera, per guardare le stelle, che di giorno sotto al solleone. Detesti stare ore e ore sotto al sole cocente, con la sabbia che magari si appiccica in ogni parte del corpo. Inoltre, nelle ore di punta c’è sempre troppo chiasso per i tuoi gusti e non apprezzi il fatto che ci siano tanti ombrelloni accanto al tuo. Soltanto quando sei in acqua riesci ad ammorbidirti un po’.





SAGITTARIO

- Tu sei decisamente una tipa da spiaggia. Solitamente noleggi un ombrellone, un lettino e prenoti un pedalò per andare in acqua a divertirti col partner o con le tue amiche. Ti diverti a indossare i costumi comprati in giro per il mondo e ne racconti la storia a tutte le persone che incontri. Per te, infatti, la spiaggia è anche uno dei luoghi ideali per rimorchiare o per fare nuove amicizie.





CAPRICORNO

- Qualcuno dovrebbe vietarti di portare il computer in spiaggia perché, molto spesso, ti si vede lavorare sotto all’ombrellone anziché stare in acqua o a giocare con i tuoi figli o con i tuoi amici. Se proprio vuoi tenerti occupata, puoi sempre portare con te un libro. Le tue ore preferite per andare al mare sono indubbiamente quelle serali perché risenti meno del calore del sole sulla tua pelle.





ACQUARIO

- Per te è indifferente andare in una spiaggia libera o in uno stabilimento super attrezzato: l’importante è che non ti vengano imposte regole assurde su come comportarti in spiaggia. Sicuramente non lasci plastica o spazzatura in giro, ma semmai ti prodighi per raccogliere quella che hanno lasciato altre persone. Ti piace l’idea di aspettare il tramonto in riva al mare, con una buona musica di sottofondo.





PESCI

- Più che stare in spiaggia, a te piace stare in acqua e molto spesso frequenti spiagge poco frequentate, in cui ci sia la possibilità di esplorare fondali meravigliosi con la maschera, il boccaglio e le pinne per andare più veloce. Sei molto gentile con le persone che incontri e qualche volta ti unisci a chi costruisce grandi castelli di sabbia, che ti fanno ripensare alla tua dolcissima infanzia.