Oroscopo: dove dovresti andare in vacanza in base al tuo Segno Zodiacale

Non tutti sognano le stesse location per le loro ferie. L’Oroscopo ci svela dove dovrebbe andare in vacanza ogni Segno Zodiacale : lasciamo che le Stelle ci guidino verso nuove destinazioni che ci emozionino ed entusiasmino!

ARIETE

- Sei una persona che ama l’avventura e non vuoi sicuramente trascorrere la tua estate rinchiusa in un villaggio turistico o ferma e immobile in un lettino sotto al sole. Per te ci vuole movimento. La tua vacanza ideale potrebbe quindi essere un lungo viaggio in giro con la tua moto per le terre della Sardegna o della Sicilia (ma anche la Spagna va bene, se vuoi andare all’estero). Incontrerai tante persone.





TORO

- Quest’estate potresti scegliere di tagliare le spese e quindi ti accontenterai di andare in vacanza nella casa al mare o in montagna di qualche parente o qualche cara amica. Saprai sicuramente godere dei paesaggi estivi che diventeranno per te familiari e ti sperimenterai in nuove ricette che riproporrai in casa, una volta rientrata dalle tue vacanze. La semplicità, a volte, regala grandi sorprese.





GEMELLI

- Hai deciso di rendere magica la tua estate e, per farlo, hai sicuramente bisogno di prendere almeno due settimane di ferie. Puoi permettertelo! La tua meta ideale potrebbe essere qualche isola dell’oceano Pacifico, come Tahiti o Bora Bora. Munisciti di una buona macchina fotografica perché ti aspettano dei paesaggi meravigliosi. Sarà un’esperienza entusiasmante, magica e indimenticabile.





CANCRO

- È finalmente giunto il momento di conoscere la famiglia del tuo fidanzato e potrai approfittare delle vacanze estive per trascorrere qualche giorno a casa loro, soprattutto se hanno una villa lontano dal caos cittadino. Inizia pure a preparare abiti comodi, ma anche qualcosa di elegante perché le presentazioni potrebbero includere i vicini di casa o il parentado allargato. Sarà più divertente del previsto.





LEONE

- Hai deciso che quest’estate la dedicherai alla tua vita sociale. Desideri tanto ampliare la tua cerchia di amicizie e puoi sicuramente farlo se decidi di trascorrere qualche settimana in un villaggio turistico o in una località balneare molto frequentata. Tra un aperitivo in spiaggia e un cocktail sotto le stelle, gli incontri non mancheranno e ti divertirai in compagnia di persone deliziose e socievoli.





VERGINE

- Non tutti sanno che esistono numerosi posti, anche in Italia, dove ci sono le terme libere. E saranno proprio questi i luoghi ideali per le tue vacanze! Potrai trovare piscine di acqua fredda e di acqua calda che daranno sollievo non soltanto al tuo corpo, ma anche al tuo spirito. Sarà bello visitare queste località termali da sola, ma anche in compagnia di un’amica oppure di tua madre o tua figlia.





BILANCIA

- Dopo un anno abbastanza intenso, hai deciso di concederti qualcosa di speciale per allontanarti dalla solita quotidianità. Vuoi rilassarti, ma vuoi anche visitare nuove località e così per te l’ideale potrebbe essere una lunga vacanza in crociera con il tuo fidanzato o con qualche amica. Avrai la possibilità di esplorare paesaggi meravigliosi e non faticherai per cucinare o fare altre attività domestiche.





SCORPIONE

- Quest’estate ti piacerebbe trascorrere delle vacanze diverse dal solito. Non ti importa di visitare località turistiche, spesso troppo affollate. Ti piacerebbe invece ritornare in alcuni luoghi legati alla tua infanzia. Potrebbe trattarsi di qualche paese in cui vivevano o ti portavano i tuoi nonni oppure qualche piccolo borgo dove ti portavano in vacanza i tuoi genitori. Avrai l’imbarazzo della scelta.





SAGITTARIO

- Questa stagione estiva potrebbe non essere particolarmente rilassante per te. E allora cosa ci vuole? Un ritiro spirituale alla scoperta del tuo mondo interiore. Pratiche come lo yoga e la meditazione forse ti sono già familiari, ma sarà più bello praticarle in compagnia di persone che come te sono alla ricerca di un significato più profondo della vita. Scoprirai luoghi magici, immersi nel silenzio.





CAPRICORNO

- Ti dedichi sempre con passione e impegno alla tua attività lavorativa e in estate avverti il bisogno di staccare la spina per rigenerarti, fare qualcosa di diverso e vivere nuove emozioni. Non ti piacciono le località balneari troppo affollate. Per te l’ideale potrebbe sicuramente essere visitare una capitale europea, possibilmente da sola, o al massimo con un’amica con cui hai totale confidenza.





ACQUARIO

- A te piace cambiare. Ci sono anni in cui vuoi andare all’avventura, alla scoperta ti luoghi immersi in una natura selvaggi e anni in cui vuoi trascorrere un’estate all’insegna del relax e del divertimento. Quest’anno la tua vacanza ideale è una vacanza da vip in un resort esclusivo dove poter godere di tanti servizi senza dover fare file incredibili per gustare un buon gelato o sorseggiare un cocktail.





PESCI

- Speri tanto che quest’estate si possa coronare il sogno di una vacanza in barca vela. Ti piacerebbe tanto lasciarti trasportare dalle onde del mare e dal vento perché la immagini come un’esperienza non solo rilassante ma anche emozionante. L’idea di dormire in barca, dopo aver contato le stelle cadenti, è una delle cose più romantiche che ti vengono in mente, da fare possibilmente col partner.