Oroscopo: come sarà l'estate dei 12 Segni

Tutti si aspettano che in estate accada qualcosa di magico, che renda la propria vita più entusiasmante. Qualcuno avrà sorprese sul lavoro , qualcun altro si innamorerà e altri invece si dedicheranno alla loro forma fisica . In base al nostro Segno Zodiacale , scopriamo cosa ci attende in questa calda stagione. L’Oroscopo ci guiderà in un magico viaggio guardando le Stelle …

ARIETE - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità -

- Durante la prima parte dell’estate le spese aumenteranno, poi tutto tornerà come prima e sul lavoro arriveranno novità molto interessanti e allegre.- Il caldo dell’estate risveglia i tuoi ormoni e non puoi sicuramente rinunciare di andare alla conquista di qualche nuova preda. Ti divertirai tanto.Per sentirti in forma, potrai scegliere tra tante discipline sportive da praticare all’aria aperta. Anche il tuo mondo interiore ne trarrà beneficio.





TORO - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità -

- Saturno continuerà a chiederti ulteriori sacrifici e in estati potrebbe essere faticoso reggere certi ritmi, specialmente con compensi non adeguati.- Non pensare soltanto ai tuoi impegni e ai tuoi doveri. Se lo desideri, puoi vivere anche tu delle giornate all’insegna dell’eros e della passione.Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata sarà il primo passo da compiere per tenerti in forma ed evitare giornate di fastidioso malessere. Coraggio!





GEMELLI - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità -

- Le tue iniziative sono destinate ad avere successo. Preparati a ricoprire nuove posizioni importanti all’interno dell’azienda per cui stai lavorando.- Sarai tu a fare il primo passo con chi ti ha catturato con uno sguardo o con una mente particolarmente vivace e brillante. Eros alle stelle!Non darai tanto spazio alla spiritualità perché tenderai ad essere troppo razionale. Eppure, sarebbe bello se iniziassi a credere anche tu nella magia.





CANCRO - Lavoro & Denaro -

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità -

Per paura di restare senza soldi, tenderai a metterne molti da parte e non ti godrai i tuoi guadagni. Prenditi qualche pausa in più almeno dal lavoro!- In estate accade sempre qualcosa di magico e non è escluso che tu possa incontrare qualcuno di speciale. Metti da parte le tue solite paranoie!Sei molto diffidente e sospettosa nei confronti di chi parla di spiritualità. Eppure, ci potrebbe essere un mondo da scoprire, se soltanto guardassi oltre.





LEONE - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità

- Una nuova collaborazione si rivelerà particolarmente proficua e anche il tuo conto in banca ne trarrà beneficio. Sarà più bello così andare in vacanza.- Sotto il sole bollente nasceranno nuove magiche passioni, ma non è detto che dureranno perché Saturno ti renderà più rigida e selettiva del solito.- Per mantenerti in forma, segui pure i consigli delle tue amiche e non tormentarti per un corpo perfetto. Sono le imperfezioni a renderti bellissima.





VERGINE - Lavoro & Denaro

Amore & Eros -

Benessere & Spiritualità

- Sembra che sul lavoro ci siano delle situazioni che non ti rendono serena. È importante trovare un compromesso con i colleghi e i tuoi responsabili.Una vita sentimentale appagante ti aiuterà ad affrontare più serenamente le difficoltà della vita. Ti sentirai tanto desiderata anche sessualmente.- Non trascurare i segnali del tuo corpo e continua a dare alla tua salute la priorità su tutto. Quando sei stanca, dovresti sempre fermarti e riposarti.





BILANCIA - Lavoro & Denaro -

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità

Se presterai attenzione alle persone con cui collabori, gli affari andranno bene. Ricordati, però, che i riscontri economici non arrivato subito di solito.- Sei pronta per impegnarti in una relazione seria e importante. Saturno ti aiuterà a fare progetti importanti insieme al partner. Figli in arrivo, se lo desideri.- Ti sentirai in splendida forma e tante persone invidieranno la tonicità del tuo corpo. Anche lo spirito gioirà insieme al corpo.





SCORPIONE - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità

- Per te è naturale approfondire le situazioni in cui ti ritrovi coinvolta e, sul lavoro, saranno proprio le piccole cose e i dettagli a far la differenza.- La sfera dell’eros promette grandi esplosioni estive, ma non è detto che ad un’intesa sessuale pazzesca corrisponda anche un sentimento romantico.- Ti sentirai molto affascinata da tante discipline esoteriche, che ti guideranno verso la scoperta del funzionamento del tuo mondo interiore.





SAGITTARIO - Lavoro & Denaro -

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità

Marte ti renderà molto polemica sul lavoro, ma tutto sommato riuscirai a cavartela e in campo finanziario arriveranno delle notizie che ti faranno piacere.- Non essere aggressiva nel tuo modo di porti verso il partner. Non sempre sarà possibile fare pace facendo l’amore. Non può essere una soluzione.- Non sforzarti di fare attività per cui il tuo corpo non è pronto. Cerca di recuperare energia con qualche attività come lo yoga o il tai-chi.





CAPRICORNO - Lavoro & Denaro

Amore & Eros -

Benessere & Spiritualità -

- Urano può portare cambiamenti nella tua vita lavorativa in qualsiasi momento, quindi tieniti pronta. Col denaro, invece, dovrai faticare un po’.Durante le vacanze, potresti invaghirti di uno straniero particolarmente sexy e affascinante. Vivi la tua passione senza tabù e senza paranoie.I ritmi frenetici e stressanti si fanno sentire anche sul corpo e, ogni tanto, sarebbe cosa buona e giusta farsi fare un massaggio rilassante e rigenerante.





ACQUARIO - Lavoro & Denaro -

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità

Con Saturno al tuo fianco, il successo sarà duraturo e ricoprirai una carica che ti farà onore. Nettuno ti farà spendere il denaro senza pensarci troppo.- La passione inonderà la tua vita e, anche se qualche avventura non avrà il lieto fine, conoscerai qualcuno che ribalterà il tuo modo di vivere la coppia.- Marte ti renderà energica, attiva e dinamica. Lo sport e il sesso ti aiuteranno a smaltire tante calorie. La spiritualità non manca mai nella tua vita.





PESCI - Lavoro & Denaro

Amore & Eros

Benessere & Spiritualità -

- A causa dei tuoi impegni familiari, trascurerai la carriera. Tuttavia, hai fatto degli investimenti che ti consentiranno di stare serena economicamente.- Se vuoi vivere una storia romantica, le stelle ti accontenteranno. Ma, se puoi, evita di insistere nel chiedere a qualcuno di andare a vivere insieme.Per sentirti bene fisicamente, tu hai sempre bisogno di recuperare la pace interiore. La meditazione ti aiuterà a ritrovare il tuo equilibrio.