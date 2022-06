Oroscopo: come sconfiggere lo stress in base al Segno Zodiacale

Ma cosa possiamo fare per sconfiggere lo stress? Non per tutti valgono gli stessi rimedi e le stesse soluzioni . L’Oroscopo ci svela il metodo ideale di allentare lo stress per ogni Segno Zodiacale … per vivere in armonia con le Stelle !

ARIETE -

Può sembrar strano per qualcuno, ma il miglior modo per farti rilassare e allentare lo stress per te è quello di litigare con qualcuno, dando così libero sfogo alla tua rabbia e alle tensioni accumulate. Non tutti, infatti, sanno che le tue crisi d’ira sono di breve durata e perlopiù liberatorie. Una valida alternativa a scontri inutili con persone care può essere prendere a pugni un sacco da boxe.





TORO

- Solitamente ti sottoponi a ritmi lavorativi particolarmente intensi pur di raggiungere i tuoi obiettivi. Il modo migliore per sconfiggere lo stress per te è abbastanza semplice: trascorrere un’intera giornata in un centro benessere, lasciarti coccolare dall’acqua delle vasche idromassaggio, rigenerarti coi fanghi o con qualche massaggio ayurvedico e, infine, concederti un buon calice di vino rosso.





GEMELLI

- Stressare gli altri non è sicuramente la soluzione per rilassarti e rigenerarti, anche se a volte devi ammettere che ti diverte. Il miglior modo per sconfiggere lo stress per te potrebbe invece essere perderti tra le pagine di un libro che hai lasciato per tanto tempo sul comodino. Lasciati trasportare da racconti che ti faranno mettere da parte qualsiasi tipo di pensiero o di preoccupazione.





CANCRO

- L’estate è decisamente una delle tue stagioni preferite. Non a caso, il solstizio estivo coincide con l’ingresso del Sole nel tuo Segno Zodiacale. Il fatto stesso che il clima sia caldo ti rilassa. Un modo fantastico per allentare lo stress, nelle giornate più frenetiche, potrebbe essere quello di preparare un dolce da gustare in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici. Anche il gelato fa miracoli!





LEONE

- Sei una persona dalla indole focosa e per te è abbastanza facile raggiungere livelli di stress molto alti. Riposarti o stenderti al sole non sono soluzioni che funzionano con un animo scatenato come il tuo. Un valido rimedio contro lo stress potrebbe invece essere quello di sfogare le tensioni con la creatività, dedicandoti ad uno dei tuoi hobby creativi come il disegno, la pittura o la musica.





VERGINE

- Sei sempre attenta alla tua salute, ma spesso capita anche a te di superare i limiti previsti dal tuo corpo e raggiungere delle soglie di stress molto elevate. In questi casi, sai benissimo che una delle soluzioni più efficaci è sempre quella di fare un bagno rilassante, utilizzando la tua ricercata selezione di oli essenziali per profumare l’acqua e creare un’atmosfera ancora più dolce e piacevole.





BILANCIA

- Quando arriva l’estate, spesso la tua vita sociale ha un’impennata e non riesci mai a dire di no alle tante proposte che ti vengono fatte dai tuoi amici. Durante la settimana, però, dovresti concederti almeno una serata da trascorrere a casa per rigenerarti. Una tisana (o una bibita fresca) e un film romantico sono in grado di farti recuperare le forze, soprattutto se il partner ti è accanto.





SCORPIONE

- Lo sanno tutti che il tuo umore è iroso e che spesso hai dei modi scontrosi anche con chi non ti ha fatto di male. Questo però non dipende dallo stress. Quando sei stressata, infatti, la situazione peggiora ulteriormente e diventi intrattabile. Uno dei metodi migliori per alleviare le tensioni è sicuramente quello di intensificare l’attività sessuale. Quindi, cerca di essere amorevole almeno col partner.





SAGITTARIO

- Non è tua abitudine lamentarti e difficilmente ti si vede affaticata o stanca. Non conosci modo migliore di allentare lo stress che praticare un po’ di sport all’aria aperta o, meglio ancora, andare a correre. Se hai la possibilità di farlo in un parco o sul lungomare, sei ancora più fortunata perché i tuoi sensi potranno godere di paesaggi meravigliosi e profumi che ti condurranno in un’altra dimensione.





CAPRICORNO

- Nonostante tu sia abituata a ritmi lavorativi particolarmente intensi, ci sono giornate in cui non riesci più a connettere con la testa e avverti il bisogno di staccare la spina. La cosa migliore che tu possa fare è allora prendere una giornata di ferie e concederti una gita in campagna. Passeggiare all’aria aperta, in mezzo ai profumi della natura, farà bene non solo al corpo ma anche allo spirito.





ACQUARIO

- Nessuno è ancora riuscito a decifrare il tuo stile di vita perché hai la capacità di rivoluzionare la tua vita costantemente, come se fosse del tutto naturale (e, in effetti, per te lo è). Ci sono dei giorni in cui, non avendo a disposizione giornate di 48 ore, arrivi a casa stremata. E allora il rimedio più efficace per riprenderti più forte di prima è fare qualche minuto (o ora) di meditazione.





PESCI

- Spesso le persone riversano su di te i loro problemi perché sei sempre disponibile per dare una mano a chi si trova in difficoltà. E così, ti ritrovi a fine giornata con le pile scariche e lo stress che prende il dominio su di te. Come fare per rilassarti in breve tempo? Se il clima lo consente, vai al mare e fai una bella nuotata. In alternativa, anche la piscina può essere altrettanto efficace.