Oroscopo: quali sono i Segni con cui lavori meglio?

ARIETE

- Anche se riesci a dare il meglio di te nelle posizioni da leader, riesci a essere molto collaborativa anche in altri ruoli in cui sono gli altri a trascinarti. Non ti piace perderti in ragionamenti complessi e sei felice quando riesci a instaurare rapporti amichevoli con i tuoi colleghi. Ecco perché vai tanto d’accordo col Segno dell’Acquario. Ti trovi molto bene anche con i Pesci: son tanto disponibili.





TORO

- Per te è importante fare carriera e sei disposta a fare grandi sacrifici pur di ottenere risultati eccellenti a livello professionale. Ecco perché ti trovi bene con il Capricorno, che è ambizioso quanto te e non perde mai di vista quelli che sono i propri interessi economici. Un altro Segno con cui ti trovi bene è riesci a creare un rapporto che vada al di là del lavoro è il dolce Segno dei Pesci.





GEMELLI

- Sei una persona flessibile, scaltra e veloce nella gestione di qualsiasi attività lavorativa. Ti annoi facilmente, soprattutto quando hai a che fare con colleghi poco ironici o che non riescono a star dietro ai tuoi processi mentali. Ti trovi molto in sintonia lavorativamente con il Segno della Vergine. Ti senti inoltre a tuo agio con il Sagittario perché ama chiacchierare ed è curioso di qualsiasi cosa.





CANCRO

- Sul lavoro spesso senti il bisogno di avere delle figure di riferimento a cui rivolgerti nei momenti di difficoltà. Di fronte a situazioni complesse e problematiche, infatti, vai nel pallone. Ecco perché ti fa comodo avere nel tuo team qualcuno del Leone, che prenda le tue difese nel momento del bisogno. Ti trovi molto bene anche con lo Scorpione, anche se vi perdete spesso in effimeri pettegolezzi.





LEONE

- Sul lavoro, così come in qualsiasi altro ambito della vita, a te piace comandare o avere comunque una posizione di prestigio. Hai bisogno di avere intorno a te collaboratori che riconoscano il tuo valore e che, soprattutto, te lo sottolineino con i loro complimenti. Ti trovi molto bene con il diplomatico Segno della Bilancia e con il Cancro, che non ha bisogno di rubarti la scena del palcoscenico.





VERGINE

- Sei una persona estremamente attenta e hai delle doti analitiche che tante persone sognano di avere. Sul lavoro sei puntigliosa e severa. Ti piace collaborare con colleghi brillanti, che sappiano comprendere i tuoi ragionamenti senza troppa fatica. Ti trovi benissimo con il Segno dei Gemelli, anche se ogni tanto infrange le regole, e con il Segno dello Scorpione, che è meticoloso proprio come te.





BILANCIA

- La diplomazia per te è un’arte che dovrebbe sempre essere sfruttata anche negli ambienti lavorativi. Non ti piace esporti e preferisci collaborare con persone che siano disposte a farlo al tuo posto. Ti trovi molto bene con il Segno del Leone, che apprezza l’eleganza con cui esponi i tuoi progetti, e con il Sagittario, che riesce ad affrontare le situazioni difficili con la tua stessa leggerezza.





SCORPIONE

- Non ti fidi facilmente dei tuoi amici e tantomeno dei tuoi colleghi. È difficile conquistare la tua fiducia sul lavoro e, quando questo avviene, significa che hai sottoposto i tuoi collaboratori a qualche prova. Potresti andare d’accordo con il Segno del Cancro, che come te è convinto che tante persone lo invidino, e con il Segno della Vergine, che riesce a comprendere i tuoi ragionamenti più contorti.





SAGITTARIO

- Allegra e simpatica, sei una persona ottimista e inizi sempre le tue giornate col sorriso. Quando vai a lavoro, ti piace avere a che fare con persone positive, che non si lamentino per un nonnulla e che, soprattutto, amino chiacchierare con te. Ti trovi in sintonia con il curiosissimo Segno dei Gemelli e con il Segno della Bilancia, con cui in molti casi nascono anche delle belle e durature amicizie.





CAPRICORNO

- Si può dire che tu sul lavoro sia quasi impeccabile. Cerchi sempre di fare il possibile per svolgere le tue attività nel migliore dei modi. Ti poni in modo collaborativo con i tuoi colleghi e li aiuti in caso di necessità. Vai molto d’accordo con il concreto e pratico Segno del Toro e con l’Acquario che, con la sua inventiva, riesce a farti divertire anche quando avete moli di attività da svolgere.





ACQUARIO

- Sul lavoro sei sempre abbastanza efficiente e tanti colleghi desiderano sempre curare qualche progetto con te perché sai essere originale e allo stesso tempo precisa. Ti trovi molto bene con il Capricorno, che non ti fa perdere tempo e svolge le sue attività in autonomia senza disturbarti, e con l’Ariete. Questo è forse l’unico Segno con cui non entri in conflitto quando ricopre un ruolo superiore al tuo.





PESCI

- Sul lavoro sei sempre abbastanza premurosa e gentile con i tuoi colleghi, ma ci sono dei momenti in cui diventi capricciosa e allora potrebbero sorgere delle difficoltà con chi collabora con te. Ti trovi bene col Segno dell’Ariete, di cui apprezzi la spontaneità e la capacità di coinvolgerti. Un altro Segno che ti dà sicurezza sul lavoro è quello del Toro: sa essere severo, ma anche affettuoso.