Oroscopo: le avventure estive tra Segni Zodiacali

ARIETE

- L’estate è decisamente una delle tue stagioni preferite. Le lunghe giornate e il caldo fanno crescere in te il desiderio di divertirti e far festa. Non ti tiri mai indietro di fronte a qualche nuova avventura e le più belle potrai sicuramente viverle con qualcuno del Leone o della Bilancia. Il Leone condivide il tuo approccio passionale verso la vita. La Bilancia, invece, ti seduce con la sua bellezza!





TORO

- Per te l’estate è sinonimo di vacanze e le vacanze sono sinonimo di relax. Hai assolutamente bisogno di divertirti e di gustare con calma i piaceri della vita. Sei disponibile per vivere nuove avventure, ma non intendi lasciarti trasportare dalla frenesia. I due Segni ideali con cui vivere le tue avventure estive sono il Pesci e il Cancro. Entrambi riusciranno a rendere più dolce la tua estate.





GEMELLI

- È sempre il momento giusto per vivere nuove avventure e tu non ti tiri mai indietro. Anche quando sembra che il tuo tempo libero sia esaurito, ecco che crei nuovo spazio per divertirti insieme a qualche nuova conoscenza. I Segni che riescono a coinvolgerti maggiormente sono in Leone, che ti travolge con la sua passione, e l’Acquario, con cui non ti potrai mai annoiare. Divertiti con entrambi!





CANCRO

- Il termine “avventura” forse è poco rassicurante per te, ma in estate tutto è lecito. Del resto, anche le più belle storie d’amore spesso iniziano con leggerezza. E così, durante le vacanze o una gita al mare con la tua famiglia, potresti incrociare qualcuno del Toro o della Vergine. Il Toro ti farà sentire al sicuro, anche se avrete una storia di una settimana. La Vergine ti incuriosirà coi suoi racconti.





LEONE

- L’estate è sicuramente la stagione in cui riesci a realizzare più facilmente i tuoi sogni. Adori stare all’aria aperta e ti piace stare ore e ore a farti baciare dal sole. Durante le tue giornate meravigliose, potrai senz’altro dare il via a nuove avventure intriganti con qualcuno dell’Ariete o dei Gemelli. Preparati a vivere notti folli, senza regole. Entrambi i Segni ti faranno sentire speciale.





VERGINE

- Non è facile che tu ti lasci andare in avventure estive che, molto spesso, si concludono al rientro delle vacanze. Però, anche tu hai voglia di divertirti quest’estate e potrai farlo se incontrerai qualcuno in grado di far sciogliere le tue barriere. Il Segno del Cancro e quello dello Scorpione sono assolutamente in grado di tirar fuori quel lato tenero che tieni spesso nascosto. Preparati a sognare.





BILANCIA

- L’estate è la stagione delle nuove conquiste e solitamente tu sei circondata da spasimanti che desiderano trascorrere almeno una serata in tua dolce compagnia. Per vivere delle avventure degne di essere ricordate, puoi scegliere di frequentare un Ariete o un Sagittario. Porteranno un po’ di fuoco nella tua vita e ti travolgeranno con una passione bollente che non provavi da tantissimo tempo.





SCORPIONE

- A te piacciono le sfide. In estate ti capitano innumerevoli occasioni per divertirti e vivere avventure amorose appassionanti e frivole. Ma tu preferisci conquistare chi, invece, tende a tirarsi indietro di fronte a queste situazioni imprevedibili. E così ti impegni per far cedere ai tuoi piedi qualcuno della Vergine o del Capricorno. Nessuno dei due rimarrà freddo e distaccato tra le tue braccia.





SAGITTARIO

- Quando si parla di avventure estive tu sei sempre presente e non ti tiri mai indietro di fronte ai regali che ti vengono fatti dal destino. Molto spesso ti capitano situazioni che hai sempre desiderato e che non avresti mai pensato si potessero realizzare davvero. Ad accendere la tua passione quest’estate saranno l’inconquistabile Acquario (che tu conquisterai) e il fascinoso Segno della Bilancia.





CAPRICORNO

- Per chi, come te, tende sempre a programmare non è tutto, non è facile rilassarsi di fronte al pensiero di un’avventura estiva da vivere con leggerezza e spensieratezza. Hai bisogno di essere prima riscaldata e poi potrai cedere alle avances di un dolcissimo e romantico Pesci oppure di un seducente e irresistibile Scorpione. Preparati a vivere magiche notti all’insegna dell’eros e della passione!





ACQUARIO

- Sei uno spirito libero e consideri avventure sia le storie che durano una sera che quelle che durano due anni: quel che conta è l’intensità. Ti piace sperimentare sempre nuove esperienze e quest’estate potrai farlo in compagnia di un Gemelli, Segno con cui hai sempre un’affinità speciale, o di un Sagittario, che rimarrà piacevolmente conquistato dal modo in cui tu affronti la vita. Le danze sono aperte!





PESCI

- Riesci a rendere romantiche e magiche anche le avventure estive che altre persone riterrebbero effimere o superficiali. Per te è naturale essere dolce e tenera anche con partner che hai appena conosciuto e con cui non hai alcuna aspettativa. Le avventure più felici le vivrai sicuramente con qualcuno del Toro o del Capricorno: entrambi ti aiuteranno a concretizzare le tue fantasie più sexy.