Oroscopo del Sesso: come sarà luglio nell'alcova

La prima parte del mese sarà quindi più divertente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Poi Venere incontrerà Lilith in Cancro e darà il via libera alle fantasie e perversioni di tante persone che hanno sempre tentato di nascondersi dietro una finta timidezza. Plutone in Capricorno continuerà a premierà chi, con risolutezza, andrà incontro ai suoi desideri. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i Lui e Lei dello Zodiaco !

ARIETE – Lui -

Lei

Marte sarà nel tuo Segno soltanto nei primi giorni del mese, che saranno effettivamente quelli in cui riuscirai a vivere l’eros in maniera più intensa. Nella seconda metà del mese, quando Venere sarà dissonante, dovrai fare i conti con le continue richieste di una compagna che non avrà alcuna intenzione di divertirsi a letto con te. Non insistere.- Il mese di luglio si aprirà con grandi aspettative da parte tua, che andranno via via scemando. Venere in Gemelli nella prima parte del mese potrebbe portare qualche avventura fugace, di breve durata (in tutti i sensi). Con l’ingresso di Venere in Cancro tenderai ad attaccarti ad un partner che ti dirà subito di non desiderare nulla di serio con te.





TORO - Lui

Lei

- Marte ti farà compagnia per quasi tutto il mese e ti renderà uno degli amanti più desiderabili dell’intero Zodiaco. Non farai mai mancare alla tua compagna o amante tutto ciò di cui avrà bisogno, sia a livello materiale che a livello fisico e carnale. Il tuo corpo sarà in grado di dare piacere anche alle donne più esigenti e ti sentirai invincibile.- L’inizio del mese, con Venere in Gemelli, potrebbe essere caratterizzato da piccole scenate di gelosia che ravviveranno le storie in essere. Con Marte nel tuo Segno, potrai veramente realizzare tutti i tuoi sogni erotici perché incontrerai un partner in grado di comprendere istantaneamente cosa fare per renderti felice dentro e soprattutto fuori dalle lenzuola.





GEMELLI - Lui -

Lei

Il mese di luglio non sarà poi così male per quel che riguarda la sfera dell’eros. Venere nel tuo Segno fino al 18 ti aiuterà a comprendere le esigenze della tua compagna, che si stupirà di ricevere tanta attenzione e comprensione da parte tua. Tuttavia, le serate più appaganti le vivrai con qualche giovane amante già impegnata con qualcun altro.- Venere ti farà compagnia per gran parte del mese e ti renderà un’amante generosa, passionale e tenera. Potrai vivere giornate all’insegna dell’eros e del romanticismo, a patto che tu riesca a mettere da parte i sospetti e i dubbi nei confronti del partner. Se ti volesse tradire, sappi che lo farebbe senza lasciar traccia. Prova a fidarti di lui.





CANCRO - Lui -

Lei

Nonostante i primi giorni del mese un po’ burrascosi dal punto di vista sentimentale e sessuale, luglio ti regalerà grandi sorprese e ti ritroverai spesso a trascorrere serate bollenti in compagnia di una nuova amante che, inizialmente vorrà vederti segretamente, e poi sarà felice di mostrare a tutti di essersi impegnata con te. Sii paziente.- Luglio sarà un mese abbastanza soddisfacente sul fronte dell’Eros e, se lo desideri, ti potresti ritrovare improvvisamente nuda tra le braccia del tuo migliore amico. Non saprai resistere alla passione e, con Venere nel tuo Segno a partire dal giorno 18, potrai veramente coronare i tuoi più fantastici sogni d’amore. Abbi fiducia nel tuo dolce destino.





LEONE - Lui

Lei

- Il mese di luglio non sarà particolarmente appagante dal punto di vista sessuale e Marte in Toro ti verrà spesso impegnato a gestire noiosissime faccende lavorative anziché ad organizzare serate romantiche con la tua compagna o con qualche amante passeggera. La stanchezza accumulata non sarà nemmeno una garanzia di grandi performances erotiche.- Venere in Gemelli fino al 18 cercherà di riempire i tuoi vuoti emotivi con un’amicizia che prenderà presto la direzione di un’avventura erotica. Con Marte in aspetto dissonante, però, non aspettarti grandi svolte perché potresti restare delusa proprio da chi ti aveva promesso grandi cose. Stare da sola, qualche sera, non sarà poi così triste e spiacevole.





VERGINE - Lui -

Lei

Marte questo mese sarà il tuo migliore alleato, ma dovrà fare i conti con Venere che, fino al 18, ti remerà contro. Se vuoi vivere nuove emozioni, evita di illudere la tua amante del momento e dille con chiarezza cosa ti aspetti dalla vostra relazione. Un conto è andare a letto insieme, un altro è pianificare di fare insieme le vacanze in famiglia.- Fino al 18 del mese, Venere ti renderà un po’ insofferente per tutto quel che riguarda la tua vita sentimentale. Potresti avere la sensazione che il partner si senta attratto da te soltanto sessualmente. Le cose inizieranno a sistemarsi con l’ingresso di Venere in Cancro. Evita però di flirtare con i fidanzati delle tue amiche perché ti scoprirebbero.





BILANCIA - Lui -

Lei

Con Venere in ottimo aspetto, la prima parte del mese sarà decisamente migliore della seconda, specialmente se tenterai di ricostruire una buona intesa erotica con la tua compagna. Successivamente, però, ti accorgerai che quel che manca non è l’attrazione fisica, bensì una visione comune della vostra vita e del vostro futuro insieme. Pensaci.- Se vuoi vivere esperienze romantiche e appaganti dal punto di vista sessuale, approfitta della prima parte del mese. Con Venere in Gemelli, potresti restare piacevolmente soddisfatta dall’incontro con uno straniero molto sexy. L’ingresso di Venere in Cancro, invece, ti manderà in crisi perché non ti sentirai più sicura dei sentimenti che provi per qualcuno.





SCORPIONE - Lui -

Lei

Marte in opposizione per tutto il mese porterà continue sfide e ostacoli per tutto quel che riguarda le tue relazioni sentimentali e sessuali. Fino al 18, Venere ti farà sentire stressato dalle continue richieste di una ex fidanzata che non ha ancora accettato la fine della vostra storia. Dopo il 18, qualcosa migliorerà, ma non saranno le tue performances.- Con Marte in aspetto disarmonico per quasi tutto il mese, non sarà facile trovare un uomo in grado di soddisfarti sia sessualmente che sentimentalmente. Nella prima parte del mese sarà l’eros ad avere la meglio. Poi, la libido tenderà a spegnersi, ma tu inizierai ad affezionarti ad un nuovo amore che, probabilmente, vive molto lontano da te.





SAGITTARIO - Lui -

Lei

Venere in opposizione fino al 18 ti darà del filo da torcere e non ti consentirà di rilassarti quanto avresti voluto. Sarai principalmente preso da tante faccende di routine lavorative e non troverai il tempo per dedicarti all’amore. Con Venere in Cancro, potrebbe riaccendersi la libido, ma dovrai lasciarti trasportare da una nuova amante.- Il mese di luglio non sarà particolarmente eccitante dal punto di vista sentimentale e sessuale. Venere in Gemelli fino al 18 ti renderà sofferente per la fine di una storia in cui credevi. Col passaggio di Venere in Cancro, invece, si farà vivo in te il pensiero di un amore del passato che non hai mai dimenticato. È molto probabile un ritorno di fiamma.





CAPRICORNO – Lui -

Lei

Marte in Toro renderà il mese di luglio particolarmente soddisfacente dal punto di vista erotico e riuscirai a godere serenamente dei piaceri della vita. I problemi potrebbero iniziare dal 18, con Venere in opposizione. Prima di invischiarti in una relazione difficile, cerca di dire chiaramente alla tua partner cosa desideri dal vostro rapporto. Non mentire.- Venere in Gemelli fino al 18 potrebbe far crescere l’attrazione tra te e un collega: perché resistere alla tentazione? Cedervi sarà molto piacevole. Approfittane perché, dal 18, dovrai fare i conti con l’opposizione di Venere, che non prometterà nulla di buono per quel che riguarda il tuo livello di soddisfazione sia sentimentale che sessuale.





ACQUARIO – Lui -

Lei

Con Marte in aspetto dissonante per quasi tutto il mese, non sarà facile divertirsi nella sfera dell’eros, soprattutto se sarai costretto a trascorrere tanto tempo in casa. Venere in Gemelli porterà delle piccole parentesi rosa, ma si tratterà principalmente di flirt passeggeri. Hai bisogno di recuperare energia per rimetterti in campo nel modo giusto.- Venere in Gemelli fino al 18 del mese ti renderà particolarmente sensuale e disinibita. Saranno tante le conquiste, ma non è detto che resterai soddisfatta. Con Marte in aspetto dissonante, infatti, corri il rischio che un nuovo partner ti deluda proprio sul più bello. Venere in Cancro potrebbe far nascere storie clandestine sul luogo di lavoro.





PESCI – Lui -

Lei

Marte in Toro ti renderà iperattivo per tutto il mese, ma non è detto che tu riesca a sfruttare quest’energia nella sfera erotica. Con Venere dissonante fino al 18, infatti, sarà difficile mantenere una relazione stabile e una donna potrebbe farti sentire in colpa per come l’hai trattata. Dopo il 18, tutto tenderà a sistemarsi e ti sentirai più libero e felice.- Venere in Gemelli fino al 18 ti ricorderà la tua vita sessuale è sempre stata più eccitante quando non trascorrevi troppo tempo col partner. Le abitudini, infatti, tendono sempre ad annoiarti. L’ingresso di Venere in Cancro, invece, segnerà una rinascita dell’Eros: preparati a vivere magiche notti di passione con un partner inarrestabile e galante.