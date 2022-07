Oroscopo: un cocktail del buonumore per ogni Segno Zodiacale

Esistono cocktail per tutti i gusti e per tutti i palati, anche analcolici per chi è astemio. L’Oroscopo e le Stelle ci consigliano un tipo di cocktail adatto per ogni Segno Zodiacale . Lasciamoci ispirare e impariamo a gustare non solo il cocktail, ma anche la vita.

ARIETE

- Quando si parla di cocktail, per te il buonumore è immediato, soprattutto se puoi sorseggiarlo in compagnia dei tuoi amici. Il cocktail migliore per le tue serate è sicuramente il Negroni, a base di vermut rosso, bitter Campari e gin. Nonostante sia molto forte come gusto e come tasso di gradazione alcolica, riesci a berne anche più di uno consecutivamente. E poi è rosso: il tuo colore preferito.





TORO

- Per te il buon sesso, la buona cucina, il buon vino o il buon cocktail sono elementi fondamentali per vivere in pace con te stessa e con il mondo che ti circonda. Tendi a scegliere sapori forti, intensi e allo stesso tempo tradizionali. Ecco perché un cocktail che potrebbe fare per le tue corde è il Sidecar, che solitamente viene preparato con cognac, liquore all’arancia e succo di limone.





GEMELLI

- Sei una persona sofisticata e quando vai in giro per i locali con i tuoi amici chiedi sempre che ti preparino dei cocktail con ingredienti che non si trovano dappertutto. Uno dei tuoi cocktail preferiti rimane comunque il Martini royal, preparato con Martini rosè o bianco e servito rigorosamente con una fettina d’arancia. Non ti accontenti dei surrogati e vuoi che sia servito in bicchieri pregiati.





CANCRO

- Il buonumore per te è sempre collegato alla dolcezza e, anche quando si tratta di sorseggiare un buon cocktail, tendi a prediligere gusti molto fruttati o dolci. Uno dei tuoi preferiti è sicuramente la Pina colada, a base di rum, succo d’ananas e sciroppo di cocco, preferibilmente servita dentro il guscio dell’ananas, che è molto scenografico e ti fa sentire immersa in un’atmosfera esotica.





LEONE

- Il più delle volte sei tu a proporre ai tuoi amici di andare a prendere un cocktail per lasciare andare la pesantezza della giornata e tornare a sorridere e brindare per un futuro raggiante e luminoso. Ti piacciono i cocktail classici e uno dei tuoi preferiti potrebbe essere il Manhattan, a base di whisky americano, vermouth e angostura. Adori il bicchiere decorato con una ciliegia al maraschino.





VERGINE

- I cocktail superalcolici non sono sicuramente indicati durante la dieta e, in generale, non fanno parte di un’alimentazione sana ed equilibrata. Ma ci sono momenti in cui pure tu non puoi tirarti indietro e allora opti per qualche preparazione molto semplice come il Bellini a base di succo di pesca e prosecco. In un certo senso, è un buon modo per mangiare un po’ di frutta anche durante l’aperitivo.





BILANCIA

- Non dici mai di no quando ti viene proposto di prendere un cocktail insieme ai tuoi amici e, solitamente, le tue scelte ricadono su quelli più alla moda. Uno dei più consumati al mondo è sicuramente il Moscow Mule, a base di vodka, ginger beer e lime. L’idea che venga servito in un bicchiere di rame ti entusiasma ed è per questo che lo sorseggi in modo elegante e raffinato, per farti notare da tutti.





SCORPIONE

- Non è detto che basti un cocktail per renderti di buonumore, ma sicuramente può essere utile per alleviare le tensioni che accumuli sempre durante la giornata. E così la sera potresti ritrovarti a sorseggiare un mojito in compagnia dei tuoi amici. Questo cocktail a base di rum bianco, foglie di menta e zucchero di canna con succo di lime, ghiaccio e soda è molto fresco e ti lascia un buon gusto in bocca.





SAGITTARIO

- Appartieni al Segno dell’ottimismo e del buonumore e quando qualcuno vuole brindare sei sempre disponibile per celebrare un successo tuo o dei tuoi amici. Hai assaggiato tanti cocktail nei tuoi viaggi in giro per il mondo, ma tendi ad ordinar quasi sempre lo Spritz, a base di Aperol o Campari, prosecco e soda. Non hai bisogno di ubriacarti per tirar fuori tutta l’allegria che è racchiusa in te.





CAPRICORNO

- Per te i gusti classici vincono sempre su tutto e non ti piace sperimentare sapori troppo esotici, speziati o orientaleggianti. Un buon cocktail a volte è proprio quello che ti serve dopo una lunga e interminabile giornata di lavoro. Uno dei tuoi preferiti è sicuramente la vodka lemon, a base di vodka liscia e lemon soda. Il gusto del limone rinfresca il tuo palato e, in un certo senso, ti rigenera.





ACQUARIO

- Ti piace sperimentare sempre sapori nuovi e, anche quando vai a bere un cocktail con gli amici, ti diverti ad ordinare qualcosa che non prende nessuno di loro e che alcuni nemmeno conoscono. Tra questi cocktail potrebbe rientrare il Grasshopper (che, tradotto in italiano, significa cavalletta). È verde ed è a base di Crème de menthe, Crème de cacao e Crème fraîche e viene servito su una coppetta.





PESCI

- L’idea di sorseggiare un cocktail per ritrovare il buonumore ti entusiasma ed effettivamente ti capita spesso di farlo quando hai bisogno di essere tirata un po’ su di morale. Per te ci vogliono cocktail colorati, fruttati ma allo stesso tempo non troppo leggeri. Uno di questi è sicuramente il Mai Tai, a base di rum, orange curacao, lime e orzata. Ti piace anche sperimentarne qualche versione rivisitata.