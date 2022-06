Oroscopo: quale Segno renderà magica la tua estate?

Ma quali persone riusciranno a farci vivere un’estate avvolgente , divertente e spensierata? Per ogni Segno Zodiacale, scopriamo quale altro Segno avrà il compito di creare la magia. L’Oroscopo e le Stelle ci esortano ad essere riconoscenti verso chi ci vuole bene e si impegna per renderci felici.

ARIETE

- Il Leone sarà il Segno che riuscirà a rendere la tua estate indimenticabile. Siete entrambi persone spontanee, focose, coraggiose e intraprendenti. Potreste vivere magiche avventure come amici oppure potreste lasciarvi travolgere da una passione che durerà a lungo. Non sarà facile avere a che fare col suo egocentrismo, ma a te le sfide sono sempre piaciute. Preparati a splendere!





TORO

- C’è un solo Segno che riesce ad essere stabile quanto te. Stiamo parlando del Capricorno, che quest’estate ti darà quel senso di sicurezza di cui hai bisogno. Potresti avere la fortuna di ritrovartelo come collega per portare avanti insieme un progetto importante. Oppure, potrebbe nascere una storia d’amore tra di voi e sarà bello vedere la sua corazza che si scioglie quando è insieme a te.





GEMELLI

- Qual è il Segno con cui hai maggiore affinità nello Zodiaco? Sicuramente l’Acquario e te ne darà la conferma quest’estate. Tu ti annoi facilmente ma insieme a lui la vita sarà una continua sorpresa, sia che si tratti di un rapporto di amicizia che di amore. Nessuno di voi due sentirà la necessità di definire la vostra relazione, ma Saturno potrebbe spingervi anche a fare le cose serie, almeno stavolta.





CANCRO

- Soltanto una persona sensibile può essere in grado di rendere speciali le tue giornate. C’è un Segno che ti affascina e ti conquista sempre, nonostante i suoi tanti difetti conclamati: stiamo parlando dello Scorpione. È difficile che diventiate amici, ma è molto più probabile che tra di voi si accenda il fuoco della passione. Ricordati, però, che le storie estive qualche volta non durano fino all’autunno.





LEONE

- Almeno in estate pensi che sia giusto fare baldoria ogni sera e hai bisogno di qualcuno che sposi questa tua filosofia di pensiero. Il Sagittario può sicuramente essere il compagno ideale per le tue serate o, meglio ancora, per i tuoi viaggi. Insieme parteciperete ai parti più fashion della città o di qualche località turistica. La passione tra di voi è praticamente inevitabile. Vi godrete la vita.





VERGINE

- Tu hai sempre bisogno di essere circondata da persone affidabili, che ti trasmettano sicurezza e protezione. Ecco perché a rendere magica la tua estate sarà il Segno del Toro: potrai contare su di lui in qualsiasi momento e ti dimostrerà che è assolutamente in grado di tener fede alle promesse fatte. Se tra di voi si accenderà la scintilla dell’amore, potreste vivere notti particolarmente infuocate.





BILANCIA

- Per vivere un’estate indimenticabile non puoi escludere dalla tua vita qualcuno dei Gemelli: insieme avete la capacità di trasformare anche la giornata più triste in una commedia divertente. Vi accomuna la spensieratezza e la leggerezza con cui affrontate la vita. Potete vivere intensamente un flirt di qualche settimana o una storia d’amore che durerà una vita intera. In ogni caso, sarà bellissimo!





SCORPIONE

- Se vuoi rendere la tua estate particolarmente dolce oppure se vuoi essere trasportata in una dimensione di sogno e magia, lascia che un Pesci si introduca nella tua vita e che porti romanticismo in qualsiasi ambito. Vi ritroverete insieme a leggere o a scrivere poesie d’amore e la sua delicatezza ti farà impazzire. Inoltre, sarà in grado di superare egregiamente anche gli alti e bassi del tuo carattere.





SAGITTARIO

- Nessuno meglio dell’Ariete quest’estate potrà farti vivere nuove avventure entusiasmanti e bizzarre. Insieme potreste anche decidere di lanciarvi dal parapendio perché l’Ariete è senza dubbio lo spericolato dello Zodiaco. La passione sarà sempre molto alta tra di voi e sarebbe un peccato se non finiste a letto insieme, almeno per una sera. Con questo Segno ti sembrerà di vincere anche quando perdi.





CAPRICORNO

- Soltanto un Segno riesce a pianificare le sue giornate estive in maniera accurata come la tua. Stiamo parlando del Segno della Vergine, che quest’estate sarà particolarmente influente per le tue scelte e le tue decisioni. Non correrete il rischio di perdere un treno o un aereo e non vi ritroverete nemmeno in una casa con vestiti sparsi da tutte le parti. Ma, riuscirete a divertirvi anche in camera da letto?





ACQUARIO

- L’estate non è certamente la tua stagione preferita e hai bisogno di trascorrerla in compagnia di persole leggere, libere e indipendenti come te. Il Segno della Bilancia potrebbe stupirti perché, non solo ti conquisterà con il suo fascino e la sua gentilezza, ma riuscirà a farti fare tante cose insieme che da sola non avresti mai fatto. Potreste addirittura diventare una delle coppie estive più romantiche.





PESCI

- Esiste soltanto un Segno che ha la stessa tua sensibilità, dolcezza e tenerezza ed è insieme a questo Segno che potrai vivere un’estate particolarmente felice e rilassante. Stiamo parlando del Segno del Cancro, che ti trascinerà nel suo mondo di emozioni. Potreste diventare amici e confidarvi i vostri segreti. Ma potreste diventare anche amanti e raggiungere un livello di intimità che stupirà voi stessi.