Oroscopo: parenti serpenti o grandi alleati? Lo dicono le Stelle

Ma in che relazioni ci troviamo con il nostro parentado? L’ Oroscopo ci svela in che modo ciascun Segno Zodiacale si pone nei confronti dei propri familiari. Lasciamo che le Stelle ci guidino verso relazioni migliori coi nostri cari.

ARIETE

- Per te la famiglia è un valore importante e tendi sempre ad avere un atteggiamento protettivo nei confronti delle persone con cui sei cresciuta e hai condiviso i momenti più importanti della tua infanzia e della tua crescita. Questo non significa che tu vada sempre d’accordo con l’intero parentado e, anche con loro, tendi spesso a trovare motivi di scontro. Del resto, tutti sanno quanto tu sia effervescente.





TORO

- Solitamente tenti ad essere un punto di riferimento importante per l’intero parentado, che vede in te una figura stabile, concreta, a cui fare affidamento in caso di necessità. Sei sempre pronta ad accogliere a casa tua figli, nipoti o cugini a cui preparare un gustoso pranzetto e le tue ricette sono spesso argomento di piacevoli discussioni familiari. Non vieni ricordata per la tua generosità economica.





GEMELLI

- A volte i parenti diventano per te una fonte di stress, soprattutto quando tentano di capire cosa fai quando non passi il tuo tempo con loro o quando ti rifiuti di partecipare ad un evento familiare. Tuttavia, non sempre ricordi che è sempre a loro che ti rivolgi quando ti trovi in difficoltà. E son stati proprio loro a toglierti dai guai tantissime volte in cui hai avuto un comportamento immaturo.





CANCRO

- La famiglia per te è il tesoro più prezioso che ti possa capitare nella vita e tendi ad avere sempre un rapporto molto stretto con l’intero parentado. Senti frequentemente cugini, zii e nipoti con cui condividi alcune parti della tua quotidianità o che vivono lontano da te. Ti piace organizzare riunioni familiari in cui poter sempre rimanere aggiornata sui gossip del momento. La mamma è inviolabile.





LEONE

- Ti piace l’idea che l’intero parentado ti consideri una figura importante all’interno della tua famiglia. Non nascondi di essere una persona egocentrica e, quando hai qualche successo da celebrare, avvisi sempre i tuoi genitori, tuoi fratelli, tuoi zii, tuoi cugini, tuoi nipoti e tante altre persone che per te sono come una grande famiglia. In occasione del tuo compleanno, chiami tutti a raduno.





VERGINE

- Tra tutto il parentado, non hai probabilmente la fama di essere la più affettuosa della famiglia, ma tutti si rivolgono a te quando hanno bisogno di una mano per risolvere dei piccoli problemi che per te sembrano semplici e poco significanti. Non sei abituata a raccontare dettagli della tua vita amorosa e spesso tutti pensano che tu sia single, anche quando frequenti più amanti contemporaneamente.





BILANCIA

- In tutte le relazioni interpersonali, tu cerchi di mantenere un atteggiamento pacato, diplomatico e accogliente, anche con i tuoi familiari. Quando litigano tra loro, tendi ad assumere il ruolo di mediatrice, pronta ad ascoltare le versioni di più parti per poi trovare un punto d’incontro. In famiglia sei anche un punto di riferimento importante per chi desidera consigli sul proprio look.





SCORPIONE

- Nonostante il tuo atteggiamento burbero e scontroso, ti senti profondamente legata alla tua famiglia ed è difficile che qualcuno possa interferire nel rapporto con tutti loro. Ci sono però dei momenti della vita in cui ti allontani da chi ha osato porsi in maniera troppo diretta e giudicante nei tuoi confronti e possono passare mesi o anni interi senza che frequenti i tuoi fratelli o i tuoi cugini.





SAGITTARIO

- Sei una persona libera e sempre in movimento: non sempre hai tanto tempo da dedicare alla tua famiglia perché, anche nei periodi di festa, preferisci andare alla scoperta di nuove culture e nuove tradizioni. Ti rendi presto conto che le abitudini familiari non possono condurti verso qualcosa di nuovo nella tua vita. Con la scusa di viaggiare, riesci a star lontana dai tanti pettegolezzi del parentado.





CAPRICORNO

- Sin dalla tua infanzia, in famiglia tendi a farti etichettare come una figura saggia, in grado di prendere decisioni per tutti. Il problema è che questo ruolo non sempre ti entusiasma e spesso tende ad attirare critiche nei tuoi confronti, specialmente legate alla gestione del denaro. Qualcuno ti accusa anche di dedicare troppo tempo al tuo lavoro e troppo poco ai tuoi affetti più cari.





ACQUARIO

- Per te l’idea di famiglia è abbastanza diversa da quella tradizionale. Infatti, ci sono persone con cui non hai nessun legame di sangue, ma che senti più vicine a te di tante altre con cui hai condiviso magari la tua infanzia o la tua adolescenza. Trascorrere le feste comandate con i tuoi amici è quanto di più naturale possa accadere nella tua vita. Non ti interessano le opinioni di tutti gli altri.





PESCI

- Sei una persona molto dolce e disponibile, anche nei confronti dell’intero parentado. Quando qualcuno sta male o si trova in difficoltà, tu sei sempre in prima linea per dare una mano e offrire il tuo aiuto, molto spesso anche di natura economica. A volte, però, ti dispiace vedere che gli altri non ti riservino lo stesso tipo di attenzioni. E allora, alterni le coccole alle tue costanti lamentele.