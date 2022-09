Oroscopo: Segno per Segno, che rapporto hai con i tuoi nonni?

Aver avuto dei modelli e delle figure di riferimento importanti da seguire ha avuto sicuramente un significato profondo nelle nostre vite. Non tutti però abbiamo avuto lo stesso rapporto con loro. L’Astrologia ci svela che tipo di rapporto c’è tra te e i tuoi nonni in base al tuo Segno Zodiacale. Le Stelle continuano a farci compagnia!

ARIETE

- Per te la figura dei tuoi nonni è un modello da seguire fin dalla tua infanzia e sei sempre felice di ascoltare le storie delle loro avventure. A volte ti sembra quasi di ripercorrere la trama di un film, dove i protagonisti sono proprio i tuoi antenati. Quando cresci, si sviluppa in te uno spirito molto protettivo nei confronti dei tuoi nonni e ti senti in dovere di fare qualcosa di buono per loro.





TORO

- A te tornano in mente i tuoi nonni ogni volta che ti trovi ai fornelli a cucinare una delle ricette che hai ereditato e che solitamente era una delle tue preferite nel periodo dell’infanzia o dell’adolescenza. Porti sempre un buon ricordo di loro e sorridi ogni volta che ti tornano in mente i momenti in cui ti regalavano dei soldi di nascosto dai tuoi genitori o dai tuoi cugini un po’ invidiosi.





GEMELLI

- Quante cose ti hanno insegnato i tuoi nonni? Sicuramente è anche un po’ merito loro se sei diventata una persona tanto curiosa. Sono stati loro a leggerti le prime favole e a comprarti i primi libri, da leggere ancor prima iniziassi le scuole elementari. I nonni sono tra le poche persone con cui probabilmente non sei mai stata dispettosa o capricciosa, anche perché ti hanno sempre accontentato.





CANCRO

- Le tue origini sono sacre e preziose e i tuoi nonni hanno sempre un posto speciale nel tuo cuore. Sei grata a loro per tutto quello che ti hanno insegnato, per averti educato con serietà, per averti trasmesso il valore della famiglia, per essersi presi cura di te quotidianamente. Non smetterai mai di parlare di loro, anche quando tu stessa avrai dei nipoti da curare, seguendo il loro esempio.





LEONE

- Parli sempre dei tuoi nonni come se fossero stati i migliori dell’universo e, del resto, è merito loro se i tuoi genitori sono nati e ti hanno concepito. Cerchi sempre di ricordare i lati migliori del carattere dei tuoi nonni e pensi di aver ereditato tante caratteristiche che ti fanno onore. Ti hanno sempre fatto dei bellissimi regali e, quando ne hai la possibilità, contraccambi i loro doni con affetto.





VERGINE

- Dato che i nonni si son presi cura di te quando eri ancora piccola, ti senti in dovere di prenderti cura di loro durante la loro vecchiaia. Non sei una persona particolarmente espansiva con abbracci o coccole, ma con loro la situazione cambia e anche tu tiri fuori un lato di tenerezza che sorprende tante persone che ti conoscono. Ti fa spesso piacere accompagnare i nonni a fare le visite mediche.





BILANCIA

- Ogni volta che pensi ai tuoi nonni, ti vengono in mente i momenti in cui li osservavi vestirsi e sistemarsi per uscire. Non ti presenteresti mai vestita male in loro presenza e ci tieni a fargli fare bella figura quando parlano di te ai loro amici. Tua nonna probabilmente è stata la prima persona a cui hai confidato le tue prime paure o perplessità amorose. Dei tuoi nonni ti fidi ciecamente.





SCORPIONE

- Sono poche le persone che possono beneficiare del tuo lato più tenero e affettuoso e tra queste ci sono sicuramente i tuoi nonni, figure importantissime non solo per la tua infanzia, ma per tutta la tua vita. Ti sei sempre chiesta da dove nascesse il loro amore incondizionato nei tuoi confronti e, col passare del tempo, hai scoperto che anche tu provi per loro quello stesso dolcissimo sentimento.





SAGITTARIO

- Sin dalla tua infanzia, sei stata una persona allegra, vivace e ottimista: i tuoi nonni ti hanno amato tanto e ti hanno sempre considerato un dono del destino perché col tuo sorriso riuscivi sempre a riportare il buonumore nella loro vita. Parli sempre di loro con tanto affetto e, anche quando li perdi, continui a raccontare le loro storie come se fossero degli esempi o modelli validi da seguire.





CAPRICORNO

- Hai sempre considerato i tuoi nonni come delle persone particolarmente sagge, forti e resilienti. Forse non sei mai stata particolarmente affettuosa con loro, ma hai sempre fatto in modo che non gli mancasse nulla. Li hai resi fieri per i tuoi successi professionali, ma allo stesso tempo potresti averli un po’ trascurati per dedicarti alla tua carriera. In ogni caso, non li hai mai dimenticati.





ACQUARIO

- Ribelle e fuori dalle righe, hai sempre trovato nei tuoi nonni la protezione che ti occorreva ogni qualvolta ti sei ribellata ai tuoi genitori durante la tua infanzia o la tua adolescenza. Se sei un’idealista, probabilmente è anche merito loro e delle idee che ti hanno inculcato per trasmetterti il senso del rispetto e per imparare a tollerare tutti, anche persone con tradizioni e culture diverse dalla tua.





PESCI

- Quello che provi per i tuoi nonni è un amore vero e incondizionato, che difficilmente puoi provare per qualcun altro nella tua vita. Provi un’immensa gratitudine per tutto quello che hanno fatto nella tua vita e hai sempre cercato di ripagarli con il tuo affetto e la tua tenerezza. Quando loro diventano anziani e tu adulta, ti piace coccolarli, fargli dei regali e organizzare per loro piccole sorprese.