Oroscopo: quale Segno aspetta una tua telefonata?

ARIETE - Qualcuno del Sagittario sta aspettando una tua telefonata! Potrebbe trattarsi di una persona straniera, che non senti e non vedi da tempo e avrebbe tante cose da dirti. Oppure si tratta di una cara amica che ti ha chiesto di organizzare insieme un viaggio, alla scoperta di nuove località esotiche che permettano a entrambe di staccare la spina dalla solita quotidianità. Non esitare e chiama!



TORO - Un impaziente Scorpione sta aspettando una tua telefonata e, come sempre, gli stai dando il tempo di farsi innumerevoli film mentali per chiedersi come mai tu non abbia ancora composto il suo numero sul telefono. Una strategia astuta, se non te la senti di chiamarlo ancora, potrebbe essere quella di mandargli un messaggio per rimandare la vostra chiacchierata, soprattutto se dovete parlare di denaro.



GEMELLI - Sai benissimo che qualcuno del Segno della Bilancia sta aspettando una tua telefonata, ma ti perdi tra i tuoi tanti impegni e non hai ancora trovato il tempo per chiamare. Non farti desiderare troppo, soprattutto se ti piace. Ricordati che i Bilancia sono sempre circondati da tanti spasimanti e il fatto che scelgano proprio te dovrebbe essere una lusinga. Armati di gentilezza e usa il tuo telefono!



CANCRO - Se hai preso un appuntamento telefonico con qualcuno della Vergine, sappi che lo avrà senz’altro segnato nella sua agenda e si aspetta che tu sia puntuale. Potrebbe trattarsi di affari familiari o faccende private. Se dovete parlare della compravendita di un immobile, prima di chiamare, accertati di avere a portata di mano le carte e i documenti che potrebbero servirti durante la vostra conversazione.



LEONE - È proprio una persona del tuo stesso Segno che sta aspettando una tua telefonata. Anche se a entrambi piace ricevere attenzioni, nessuno dei due ha problemi a fare il primo passo verso l’altro, specialmente se tra di voi è scattata l’attrazione. Potresti però dover fare questa telefonata anche a tua figlia, per proporle di fare qualcosa insieme o semplicemente per dirle che le vuoi bene.



VERGINE - Quando prendi un appuntamento telefonico, vai in tilt se non viene rispettato. Ecco perché ti impegni per essere puntuale. È un Toro che sta aspettando una telefonata e apprezzerà di sicuro la tua affidabilità. Insieme potete discutere di faccende pratiche, ma questa volta avete altri argomenti più interessanti, effimeri e in un certo senso spirituali di cui parlare. Vi capite molto bene.



BILANCIA - Per te è naturale trascorrere tanto tempo al telefono e può capitare che qualche volta ti dimentichi di chiamare qualcuno semplicemente per distrazioni superficiali. C’è qualcuno dei Pesci che però sta aspettando intrepidamente una tua telefonata, specialmente se si tratta di faccende professionali. Non procrastinare a lungo, altrimenti ti toccherà sentire le sue interminabili, ma giustificate, lamentele.



SCORPIONE - C’è qualcuno nato sotto il Segno dell’Acquario che sta aspettando una telefonata da diverso tempo. Non ti darà mai la soddisfazione di sollecitare, anche perché probabilmente non è così urgente come tu credi. È importante che tu faccia questa chiamata perché ci sono delle faccende familiari di cui dovreste parlare. Inoltre, potrebbe darti dei consigli molto preziosi anche relativamente a un immobile.



SAGITTARIO - A te piace passare tanto tempo al telefono e solitamente non ti fai desiderare quando si tratta di chiacchierare allegramente di qualsiasi tematica. Tuttavia, c’è qualcuno del Capricorno che sta aspettando una telefonata da parte tua e potrebbe trattarsi di motivazioni economiche abbastanza antipatiche. Ricordati che, quando si parla di denaro o beni materiali, col Capricorno c’è poco di cui scherzare.



CAPRICORNO - Qualcuno dei Gemelli sta aspettando una telefonata. In realtà potrebbe trattarsi di una speranza più che di un’attesa, soprattutto se è una persona con cui hai avuto a che fare tanto tempo e tra di voi è rimasto qualcosa in sospeso. Tu non sei una persona di tante parole, ma qualche volta dovresti fare uno sforzo in più, se vuoi recuperare delle relazioni che sono state importanti per la tua vita.



ACQUARIO - Sei la tipica persona che dice che chiamerà domani, dove per “domani” si intende un giorno indefinito che potrebbe non manifestarsi mai. Una cara amica del Segno dell’Ariete sta aspettando che tu la chiami per raccontarle le tue ultime avventure. Non lasciar passare troppo tempo e divertiti insieme a chi è sempre pronto a ridere e scherzare con te. Se aspetti troppo, sarà l’Ariete a chiamarti.



PESCI - Persa nel mondo dei tuoi sogni, potresti esserti scordata che c’è qualcuno nato sotto il Segno del Cancro che sta aspettando una tua telefonata. Potrebbe trattarsi di una persona con cui hai iniziato a flirtare da poco tempo e che sta cercando di capire se da parte tua ci sia un reale interesse nei suoi confronti. Considera che è uno dei pochi Segni che sa essere davvero dolce e sensibile come te.