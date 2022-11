Oroscopo del sesso: come sarà novembre per i 12 Segni

Il Pianeta che farà la differenza a novembre sarà Venere che, nei primi quindici giorni sarà in Scorpione e favorirà passioni travolgenti e struggenti. Si sposterà poi in Sagittario e continuerà ad alimentare le fiamme che terranno accesi i cuori dei tanti amanti dello Zodiaco . In base al nostro Segno Zodiacale, scopriamo cosa hanno in serbo l' Oroscopo e le Stelle !

ARIETE – LUI - Se ti stai chiedendo se in camera da letto si può anche giocare, la risposta è sì. Marte ti darà il permesso di usare tanti sex-toys in compagnia di una tua ex o di qualche nuova amante che è entrata a far parte del tuo entourage da poco tempo. Ricordati che, però, non bisognerebbe mai giocare con i sentimenti di chi ti sta accanto. Il rischio è alto.

LEI - Con Marte in Gemelli, questo mese potresti sentirti fortemente attratta da uomini più giovani di te, simpatici, sorridenti e disinibiti. Venere in Scorpione ti farà vivere emozioni intense anche durante le avventure di una sera. La seconda metà del mese sarà la migliore se vorrai far innamorare di te un nuovo partner che ti sembra di conoscere da sempre.

TORO – LUI - Venere in opposizione nella prima metà del mese ti metterà in difficoltà in compagnia di donne che sembrano intenzionate ad avere soltanto una relazione di amicizia insieme a te. Nella seconda metà del mese, invece, ti potrai consolare sotto le lenzuola di una ex fidanzata che non è ancora riuscita a dimenticarti o sostituirti con nessuno.

LEI - I primi quindici giorni del mese non saranno sicuramente l’ideale per far viaggiare amore e eros sullo stesso binario e potresti addirittura illuderti che qualcuno voglia impegnarsi con te, nonostante ti abbia detto che non vuole una storia seria. Il realismo prenderà poi il sopravvento. L’idea di rivedere un tuo ex potrebbe essere molto eccitante.

GEMELLI – LUI - Marte nel tuo Segno per tutto il mese ti renderà un amante passionale, intraprendente, audace e determinato a conquistare chiunque ti colpisca, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Potrebbero nascere nuove avventure con qualche collega sexy e maliziosa. Nella seconda metà del mese l’idea di un tradimento sembra essere particolarmente eccitante.

LEI - Hai le idee molto chiare su ciò che desideri sessualmente e questo mese sei assolutamente intenzionata a prendertelo. Gli ostacoli, però, non mancheranno e, nonostante le tue continue avances e provocazioni, nella seconda metà del mese qualcuno potrebbe rifiutarti. Te ne farai una ragione e sicuramente non resterai sola o scontenta sotto le coperte.

CANCRO – LUI - Venere in Scorpione nella prima metà del mese ti renderà un amante premuroso e gentile, tenero e romantico, capace di accontentare qualsiasi desiderio della propria donna, anche quando la libido tenderà a calare. Nella seconda metà del mese, il rischio di annoiarsi sarà alto e potresti decidere di sperimentare qualche nuova posizione a letto.

LEI - Nella prima metà del mese ti sentirai particolarmente affascinante e sexy. Venere in Scorpione ti manderà a caccia di amanti che sappiano scrutare nel tuo animo e capire quando desideri che ti bacino o ti accarezzino. Incontrerai partner che sapranno soddisfare le tue voglie e, nella seconda metà del mese, anche un collega si farà avanti.

LEONE – LUI - Venere in aspetto disarmonico ti renderà irrequieto nella prima metà del mese e, anche se convivi con la tua compagna, sentirai il bisogno di uscire e svagarti con i tuoi amici. La libido si riaccenderà nella seconda metà del mese, con Venere in Sagittario. Preparati a vivere notti di intensa passione con una nuova amante oppure con la tua migliore amica.

LEI - Con Venere in Scorpione per i quindici giorni del mese, sarai molto capricciosa ed esigente. Se il partner non sarà abbastanza paziente, rischi che si allontani seriamente da te. Fortunatamente la situazione si risolleverà nella seconda metà del mese e potrai vivere momenti infuocati col tuo fidanzato o con un nuovo amante molto disinibito.

VERGINE – LUI - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, il sesso probabilmente non sarà la tua priorità e avrai tante situazioni da risolvere prima di rilassarti un po’. Venere proverà a coccolarti e consolarti con i messaggi provocanti di una delle tante spasimanti. Nella seconda metà del mese, invece, la situazione amorosa sarà particolarmente critica.

LEI - Venere in Scorpione nella prima metà del mese ti farà sentire fortemente legata ad una persona conosciuta sui social network, ma non è detto che tu riesca a soddisfare le tue voglie dal vivo perché Marte dissonante porterà non pochi impedimenti. Con Venere dissonante, dal 16, anche nelle coppie più unite tenderà a spegnersi il fuoco della passione.

BILANCIA – LUI - Con Marte in splendido aspetto per tutto il mese, sarai uno degli amanti più travolgenti dello Zodiaco e avrai al tuo fianco una compagna bella, affascinante ed elegante, proprio come te. Saprai soddisfarla sotto le lenzuola? Sicuramente sì e nella seconda metà del mese sarà molto eccitante bisbigliarle dolci parole all’orecchio nei momenti più bollenti.

LEI - La forte intesa erotica che ti unirà al partner questo mese farà nascere qualche piccola gelosia perché non vorrai condividerlo con nessuno, nemmeno coi suoi parenti o amici. Vorresti che ti dedicasse ogni attimo del suo tempo per baciarti, coccolarti e farti sentire desiderata e speciale. Nella seconda metà del mese riceverai una sorpresa.

SCORPIONE – LUI - Con Venere nel tuo Segno per la prima metà del mese, sarai particolarmente affettuoso, tenero e protettivo nei confronti della tua compagna. Non le farai mancare nessuna attenzione che possa servire a farle raggiungere l’apice del piacere nei momenti di passione che condividerete. Nella seconda metà del mese, invece, diventerai un po’ geloso.

LEI - Venere in Scorpione fino al giorno 15 ti renderà attraente, seducente e irresistibile. Ci saranno tanti spasimanti che faranno il possibile per uscire con te o semplicemente per strapparti un sorriso. Ma tu ti concederai soltanto a chi ti dimostrerà di volere qualcosa in più che una notte di sesso. A fine mese diventerai ancora più esigente.

SAGITTARIO – LUI - Marte in opposizione per tutto il mese non ti renderà particolarmente sereno e rilassato. Probabilmente dovrai affrontare la fine di una storia che ha spento in te ogni desiderio. Ti riprenderai nella seconda metà del mese, quando Venere in Sagittario porterà nella tua vita una donna in grado di scatenare sia la tua passione che i tuoi sentimenti.

LEI - Dopo tante delusioni, ti senti ormai confusa e non sei più sicura che riuscirai ad incontrare l’altra metà della mela. E così, nella prima metà del mese, potresti accontentarti di amanti che non ti daranno grande soddisfazione. Poi accadrà qualcosa di magico e, con Venere nel tuo Segno, qualcuno riuscirà finalmente a riaccendere il tuo cuore.

CAPRICORNO – LUI - Venere in Scorpione nella prima metà del mese ti tampinerà con le continue proposte piccanti e provocanti di una delle tue migliori amiche. Non potrai resistere e passerai momenti più piacevoli di quanto tu possa immaginare. Nella seconda metà del mese, inoltre, Venere lascerà le porte aperte anche per qualche storia clandestina molto eccitante.

LEI - Marte in Gemelli per tutto il mese potrebbe spingerti a cercare un amante nel contesto lavorativo, visto che sarà lì che trascorrerai la maggior parte del tuo tempo. Con Venere in Scorpione, inoltre, potresti restare sorpresa dalle dolci attenzioni che avrà per te un caro amico. E se all’improvviso ti ritrovassi nuda dentro a un letto insieme a lui?

ACQUARIO – LUI - Marte in Gemelli sarà una garanzia di successo nel campo dell’eros per tutto il mese, ma i problemi non mancheranno, soprattutto nella prima metà del mese. Venere in Scorpione, infatti, potrebbe farti sentire stretto in una relazione dove non riesci ad essere spontaneo e a confessare alla tua compagna quali sono i tuoi desideri più intimi e segreti.

LEI - Venere in Scorpione porterà turbolenze affettive nella prima metà del mese, ma con Marte in Gemelli il fuoco della passione rimarrà alto in qualsiasi relazione tu abbia in corso. Nella seconda metà del mese riscoprirai una complicità pazzesca col partner e insieme sperimenterete sensazioni fisiche ed emozioni che vi faranno perdere la testa.

PESCI – LUI - Nonostante Marte in Gemelli rappresenti un rischio di fare cilecca per tutto il mese, fino al giorno 15 Venere garantirà una buona intesa tra te e la tua compagna. La complicità sessuale non sarà esilarante e, quando Venere entrerà in Sagittario, il rischio che vi allontaniate e andiate alla ricerca di nuovi lidi sarà molto alto per entrambi.

LEI - Venere in Scorpione nella prima metà del mese ti aiuterà a fare chiarezza nel tuo cuore e a realizzare qualche piccolo desiderio che ti porti dietro da tempo. Marte, però, non porterà un grande ardore sotto le lenzuola e nella seconda metà del mese, quando Venere sarà in Sagittario, ti sentirai abbastanza delusa da un partner che hai idealizzato.