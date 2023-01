Oroscopo: a ciascun Segno il suo viaggio per il 2023

L’idea di una bella vacanza è sicuramente allettante per tutti. L’Oroscopo e le Stelle ci svelano quali potrebbero essere le mete ideali per il nostro Segno Zodiacale. Iniziamo a sognare e, giorno dopo giorno, ci ritroveremo nella nostra meta ideale!

ARIETE - Le vacanze ideali per te corrispondono quasi sempre con la stagione estiva. Non hai intenzione di andare alla scoperta di nuove culture o di visitare musei di antiche civiltà. Vuoi divertirti, ballare e girare per i locali con i tuoi amici. Ibiza sarà sicuramente la meta ideale per le tue notti brave. Lasciati trasportare dalla movida del luogo e dimenticati di tutto ciò che ti stressa o che ti annoia!



TORO - Sei un’amante della natura, delle piante e dei fiori. Se non ci fossi ancora andata, dovresti assolutamente pianificare una vacanza in Olanda, dove potrai apprezzare la fioritura dei tulipani. Il periodo migliore per coglierli nel loro massimo splendore sarà tra aprile e maggio. Non resterai a digiuno e potrai anche sorseggiare la Birra e il Ginepro (al limone e al ribes), che sono le bevande più popolari.



GEMELLI - A te piace fare dei viaggi poco convenzionali e solitamente scegli delle località che sappiano offrirti qualcosa di nuovo e di “diverso” da quello a cui sei culturalmente abituata. Quest’anno ti sentirai particolarmente ispirata da una città colorata e vivace: Rio de Janeiro. Se deciderai di fare il tuo viaggio nel mese di febbraio, potrai partecipare al famosissimo Carnevale di Rio. Corri a fare i biglietti!



CANCRO - Se desideri immergerti in località paradisiache non troppo lontano da “casa” e senza spendere tutti i tuoi risparmi, non ti resta che organizzare un viaggio in Croazia. La raggiungerai in poche ore con l’aereo o col traghetto. Potrai soggiornare in qualche albergo con vista su una delle tante meravigliose spiagge che visiterai. Le guide turistiche più autorevoli collocano la Croazia sempre tra i primi posti.



LEONE - Non solo hai Saturno contro da circa due anni, ma dovrai attendere ancora qualche settimana per liberartene. La grande ripresa è vicina è una grande vacanza è tutto ciò di cui hai bisogno per rinascere e rifiorire. Nei tuoi sogni ci sono hotel lussuosi e acque cristalline dove immergerti in tutto il tuo splendore. Bali ti sta aspettando: convoca le tue amiche e pianificate la vostra partenza!



VERGINE - Lo sapevi che Sofia, la capitale della Bulgaria, è la terza città più antica di Europa, dopo Atene e Roma? Quest’informazione potrebbe essere sufficiente per pianificare lì la tua prossima vacanza. Un altro motivo per andarci è che riuscirai a visitare località bellissime spendendo pochissimo. La Bulgaria, inoltre, è ricca di luoghi che sono iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.



BILANCIA - Per una vacanza lussuosa ed elegante non è necessario arrivare dall’altra parte del mondo, ma sarà sufficiente arrivare in Sardegna. Effettivamente, anche il costo sembra elevato rispetto ad altre città europee più distanti, ma ne varrà decisamente la pena. Non dovrai per forza scegliere la Costa Smeralda, meta principale per il turismo, ma potrai scegliere di visitare le meravigliose spiagge del Sud.



SCORPIONE - Non hai fretta di andare in vacanza e preferisci sicuramente che prima vengano risolte delle faccende familiari che ti stanno dando noia da diverso tempo. Se aspetterai il mese di dicembre, potrai sicuramente visitare New York, la Grande Mela, nel suo periodo più splendido ossia in Natale. Preparati ad immergerti nelle luci di una città che conquisterà il tuo animo. Ci vorresti restare per sempre.



SAGITTARIO - Gli ultimi mesi per te sono stati abbastanza stressanti e la sola idea di una vacanza ti fa sentire rigenerata. Per un relax totale e completo, ci vuole sicuramente un clima tropicale o caldo e potrai trovarlo nelle spiagge della Spagna o della Grecia, dove potrai trascorrere anche dei piacevoli week-end, senza quindi venir meno ai tuoi doveri lavorativi o familiari. Se puoi, evita i mesi di alta stagione.



CAPRICORNO - Se hai almeno una settimana a disposizione per andare in vacanza, quest’anno la meta irrinunciabile per te sarà una capitale europea come Londra, Parigi o Berlino, dove visitare musei e mostre d’arte e fare delle esperienze culturali indimenticabili, che ti ricorderai per il resto della tua vita. Approfitta della disponibilità di tante guide, che ti sapranno raccontare la storia dei luoghi che visiterai.



ACQUARIO - Sei pronta a scalare grandi vette e non soltanto in senso metaforico? Non si tratta di una scalata verso il successo, ma della scalata dell’Everest, la cima più alta del mondo. Prepara pure le tue valigie perché il Nepal ti aspetta. Potrai anche visitare il Tempio della Pace e fare un lungo giro per la capitale Kathmandu. Farai scorta di the, spezie, pietre preziose o campane tibetane da regalare ai tuoi amici.



PESCI - Quest’anno hai voglia di fare un viaggio in un luogo magico e misterioso, che ti sappia sorprendere con la sua storia e la sua bellezza. L’Egitto è sicuramente la destinazione ideale per vivere nuove e sorprendenti emozioni. Le piramidi e la Sfinge, nel loro splendore e nella loro perfezione, ti condurranno indietro nel tempo e ti spingeranno a studiare la storia dell’affascinante popolo egiziano.