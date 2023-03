Astrologia: il Segno dei Pesci in famiglia

Come Marito

È un uomo affettuoso e romantico e lo rimane anche dopo il matrimonio. Ama prendersi cura della propria compagna e spesso incarna proprio il ruolo di crocerossino. Tuttavia, a volte esagera con le bugie a fin di bene, che nemmeno lui ricorda. È questa l’arma a doppio taglio della sua fantasia.



Come Moglie

La donna dei Pesci sa essere una moglie molto remissiva, sempre disponibile ad accontentare il proprio compagno con naturalezza e sensualità. È una moglie esigente e lamentosa, ma sa come conquistare le attenzioni che desidera e usa armi molto provocanti per farlo. Si dimentica di fare la spesa.



Come Padre

Il papà dei Pesci è abbastanza apprensivo, ma cerca di non trasmettere le sue ansie e preoccupazioni ai figli. Tra tutti i papà dello Zodiaco, è probabilmente il più tenero e desideroso di coccole. Si indurisce quando non si sente abbastanza considerato. Ritaglia spesso tanto tempo per i suoi figli.



Come Madre

La donna dei Pesci sa essere una mamma molto premurosa, ma mantenere un alto livello di attenzione non rientra tra le sue caratteristiche principali. È lei che perde i figli al supermercato oppure si dimentica che devono andare in gita con la scuola. È anche la mamma più generosa dello Zodiaco.



Come Figlio/a

I figli nati sotto il Segno dei Pesci spesso si comportano come dei piccoli koala e tendono a stare sempre attaccati ai propri genitori. Hanno bisogno di coccole e affetto anche quando crescono, anche se spesso, col passare degli anni, sono loro che si prendono cura dei propri genitori. Son figli preziosi.



Come Nonno/a

I nonni Pesci possono rendere l’infanzia dei propri nipoti una vera favola. Hanno una visione romantica della vita e la trasmettono in modo molto fantasioso, con racconti inverosimili ma piacevoli per chi li ascolta. Amano fare lunghe passeggiate al mare o al lago anche quando diventano anziani.



Come Sorella/Fratello

Le sorelle e i fratelli dei Pesci richiedono tante attenzioni e, finché non le ricevono, si lamentano in modo molto sottile, che solo chi è cresciuto insieme a loro può comprendere. Hanno bisogno di essere spesso confortati, difesi e accuditi, ma loro stessi son sempre pronti per sostenere gli altri.