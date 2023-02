Astrologia: la Tappa di Maturità Arcaica

Questo sistema astrologico fonda la sua conoscenza su antiche conoscenze numerologiche associate allo studio astrologico dei corpi celesti. Il Sistema si fonda sullo studio della doppia stella a cinque punte, il doppio Pentagramma. Le due stelle indicano una il Macrocosmo (il mondo esteriore) e l’altra il Microcosmo (il mondo interiore) dell’individuo.



Queste Stelle vengono costruite in base a calcoli che vengono effettuati sfruttando la sola data di nascita (giorno, mese e anno).

Sommando le cifre del giorno, del mese e dell’anno, arriviamo ad avere una cifra che rappresenta la tappa di maturità arcaica: è l’anno in cui un individuo può raggiungere il proprio equilibrio e la propria stabilità emotiva interiore, con uno o più eventi che segnano solitamente la chiusura di un ciclo di crescita. Gli eventi che capitano in quest’anno incidono profondamente sul modo di essere della persona e sulla sua visione del mondo. Non è detto che siano eventi positivi o negativi, ma sicuramente saranno intensi o importanti (e a volte si potrebbe rendersene conto a distanza di un po’ di tempo). Questi eventi o esperienze formano il carattere per affrontare con maggiore consapevolezza le tappe successive.



Facciamo un esempio per una persona nata il 15/02/1999.

Se sommiamo tutte le cifre troviamo 1+5+0+2+1+9+9+9= 36 quindi questa persona avrà la sua Tappa di maturità arcaica a 36 anni, cioè a partire dal 15/02/2035.