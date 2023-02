Astrologia: il Segno dell'Acquario in famiglia

Come Marito - Non è facile che un uomo Acquario decida di sposarsi e, quando decide di farlo, tende comunque a mantenere degli spazi per lui, che non coinvolgano il resto del parentado. Il fatto che trascorra tanto tempo a lavoro o lontano da casa per i suoi hobby non significa che sia un traditore (non sempre).



Come Moglie - Sicuramente la donna Acquario non incarna l’ideale di moglie che si prende cura della casa e della famiglia. Lei, infatti, ha i suoi hobby, le sue amicizie e il suo lavoro a cui dedicarsi. Cerca di conciliare i suoi vari impegni e a volte non si rende conto che il marito si sente trascurato. Nessuno è perfetto!



Come Padre - L’uomo Acquario non ama prendersi responsabilità, ma quando diventa padre la situazione cambia e finalmente emerge un lato più maturo della sua personalità, che lo rende molto protettivo con i suoi figli. Ogni tanto tenta di imporre loro delle regole, ma lo fa con la consapevolezza che non le seguiranno.



Come Madre - La donna Acquario è la tipica mamma che tende ad instaurare un rapporto amichevole coi propri figli e, proprio per questo motivo, a volte pecca di scarsa autorevolezza. Tende ad accontentare i suoi figli anche quando non condivide le loro richieste. Rispetta le loro scelte e cerca di insegnare il valore della libertà.



Come Figlio/a - I figli Acquario solitamente non sono problematici, diventano indipendenti molto presto e sin dall’infanzia hanno bisogno di avere degli spazi tutti per loro. Sono curiosi e vivaci, anche quando non studiano ottengono buoni risultati a scuola. Quando crescono tendono a frequentare meno la famiglia.



Come Nonno/a - Uno dei Pianeti dell’Acquario è Saturno, il Pianeta che simboleggia la vecchiaia. Ecco perché l’Acquario riveste questo ruolo in modo eccellente. I nonni Acquario sono simpatici, divertenti, dispensano consigli preziosi ai propri nipoti, ma sanno anche essere severi quando si accorgono che sbagliano.



Come Sorella/Fratello - Avere un fratello o una sorella dell’Acquario può essere una vera fortuna perché con loro si instaura un rapporto di amicizia che va oltre il legame di sangue. Nonostante questo, non sopportano che i fratelli o sorelle si vestano come loro, usino i loro vestiti o li imitino in tutto e per tutto.