Astrologia: Tema Natale e scoperta di sé

Il Tema Natale rappresenta una fotografia istantanea dei Pianeti nel momento della nostra nascita. Ogni Pianeta occupava un determinato Segno Zodiacale, una determinata Casa Astrologica e formava determinati aspetti armonici o disarmonici con gli altri Pianeti. Tutto questo è strettamente legato a diverse simbologie che danno indicazioni preziose sul nostro carattere e sugli eventi della vita che saranno più significativi per la propria crescita personale.



Lo scopo dell’interpretazione del Tema Natale dovrebbe proprio essere la conoscenza di sé, la scoperta dei propri talenti, dei punti di forza, ma anche dei propri limiti perché, soltanto conoscendoli c’è poi la possibilità di elaborare qualche strategia per superarli.



Grazie allo studio del Tema Natale possiamo scoprire di avere delle potenzialità ancora silenti in noi, che aspettano soltanto che noi apriamo gli occhi per esprimersi e manifestarsi, arricchendo così le nostre giornate e la nostra vita. Il linguaggio astrologico, inoltre, è affascinante e poetico: rende tutto più piacevole, anche quelli che qualcuno definirebbe “difetti”.



Non bisogna dimenticare che le Stelle non sono responsabili delle nostre delusioni o dei nostri fallimenti, ma siamo noi che possiamo scegliere come reagire di fronte a ciò che ci viene proposto quotidianamente. Se il Tema Natale ci descrive come persone timide e introverse, non è detto – per esempio – che col dovuto allenamento interiore non possiamo riuscire ad essere più disinvolti ed estroversi nelle nostre relazioni.