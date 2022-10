Astrologia, il ruolo dei Pianeti: Venere nei Segni di Terra

Tra questi Pianeti, quando si vuole esaminare una situazione amorosa o relazionale, non si può fare a meno di soffermarsi su Venere , il Pianeta dell’Amore, dell’Arte e della Bellezza. La sua posizione in un Segno piuttosto che in un altro ci dà anche delle preziose indicazioni sul modo di amare del nativo o sul tipo di amante che va cercando. In un Tema Natale Venere può trovarsi in un Segno di Fuoco, Terra, Aria o Acqua. Approfondiamo il significato di Venere nei Segni di Terra : Toro, Vergine e Capricorno.

Nel Segno del Toro

si trova proprio il domicilio di Venere, che si trova a suo agio in un Segno legato ai piaceri della vita, al benessere, all’agio, al comfort e alla prosperità. Venere in Toro fa apprezzare il buon vino, la buona tavola e il buon sesso. Gli individui che nascono con Venere in Toro hanno un modo di amare sensuale, carnale e passionale, hanno bisogno del contatto fisico per trasmettere le loro emozioni e per creare un legame profondo e intenso con gli altri. Il relax è uno stile di vita.





Nel Segno della Vergine,

invece, Venere non trova terreno fertile per esprimere al meglio le sue qualità e tende a frenarsi, soprattutto quando si tratta di coinvolgersi in situazioni sentimentali eccessivamente intense e profonde. È una Venere perfezionista e tende a non accontentarsi mai perché non si accorge di quanta bellezza si possa nascondere dietro alle piccole imperfezioni. D’altro canto, spinge ad aver buona cura del corpo, della salute e in generale del benessere psicofisico.





Venere in Capricorno

trova un clima freddo, dove non si trova subito a suo agio. Ha quindi bisogno di scaldarsi lentamente, prima di potersi esprimere liberamente. Chi nasce con Venere in Capricorno ha una passionalità esplosiva, ma lenta, che deve carburare prima di manifestarsi. Caratterizza individui che prendono seriamente le questioni di cuore, porta fedeltà, ma anche rigore e durezza. Fa nascere forti attrazioni verso partner più maturi e anagraficamente più vecchi. Favorisce gli amori in tarda età.