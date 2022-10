Pet Astrology: le Stelle di ottobre per il tuo cane

Venere sarà in Bilancia per quasi tutto il mese e renderà più desiderosi di coccole e tenerezza. Quando si sposterà in Scorpione, nell’ultima settimana di ottobre, alcuni dei nostri amici a quattro zampe diventeranno più scontrosi. Mercurio in Vergine garantirà una certa disciplina per i primi dieci giorni del mese, poi si sposterà in Bilancia e creerà un’atmosfera più vivace e allegra. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i nostri amici cani .

ARIETE

- Venere in opposizione per quasi tutto il mese ti renderà scontroso e poco socievole. Abbaierai spesso a chiunque tenterà di accarezzarti o farti le coccole quando tu, invece, avrai semplicemente voglia di essere lasciato in pace nella tua cuccia. Verrai sorpreso dall’intelligenza e dalla sensibilità con cui un bambino tenterà di farti sorridere di nuovo.

TORO

- Sei sempre stato un cagnolino goloso e godereccio. Mercurio terrà a bada le tue voglie all’inizio del mese, poi inizierai ad abbuffarti di croccantini e piatti cucinati per te dai tuoi padroncini che adorano viziarti. Se non vuoi finire dal veterinario, sarebbe meglio fare lunghe passeggiate per smaltire le tue ipercaloriche scorpacciate. Datti una regolata!

GEMELLI

- Marte nel tuo Segno ti renderà vivace, allegro e giocoso per tutto il mese. Sarà difficile vederti immobile nella tua cuccia o in qualche angolo della casa. Avrai voglia di correre libero per la casa o in qualche parco del tuo quartiere. Venere ti renderà irrequieto con gli altri cagnolini all’inizio del mese, poi anche tu verrai travolto da un piccolo dolce amore.

CANCRO

- Ottobre non sarà un mese particolarmente gioioso e ti ritroverai chiuso in casa anche in momenti in cui avresti preferito fare lunghe passeggiate all’aria aperta. È normale che ti sfoghi con i tuoi padroncini, mordicchiando i divani o le loro pantofole. Non è necessario fingere di essere moribondo per attirare l’attenzione di tutta la famiglia.

LEONE

- Marte questo mese ti renderà il beniamino del quartiere e tutti sorrideranno e ti faranno qualche apprezzamento quando ti incontreranno felice e scodinzolante per strada. È normale che i tuoi padroncini ti stiano sempre intorno e ti facciano tanti selfie con loro perché sei troppo carino. Potrai specchiarti felicemente anche tu nella fotocamera!

VERGINE

- Ottobre non sarà sicuramente un mese rilassante per te e Marte in aspetto dissonante ti farà sentire costantemente sotto pressione a causa dei ritmi assurdi dei tuoi padroncini. Tu avresti bisogno di ritmi regolari e passeggiate frequenti. Un piccolo calo di energia, però, li farà spaventare, costringendoli a darti qualche meritata attenzione in più.

BILANCIA

- Vivace e pimpante, trascorrerai le giornate di ottobre in modo piacevole, divertente ed esuberante. Marte non esclude la possibilità che i tuoi padroncini ti portino con loro in vacanza. Sarai curioso e cercherai di intrufolarti spesso nelle case dei vicini per scoprire cosa nascondono. Venere renderà anche il tuo pelo particolarmente profumato e morbido.

SCORPIONE

- Nei tuoi occhi questo mese si noterà una vena malinconica e potresti sentire la mancanza di una persona che non vive più con te o con cui hai trascorso gran parte della scorsa estate. Sarai molto desideroso di coccole e carezze. Non esitare a saltare sul divano, in braccio a chi sarà felice di poterti dare tutta la tenerezza di cui avrai bisogno.

SAGITTARIO

- Con Marte in opposizione per tutto il mese, sarà difficile farti smettere di abbaiare in diversi momenti della giornata. Non amerai intrusi in casa: nuove colf o nuove baby-sitter non godranno della tua simpatia. Venere dissonante nei primi dieci giorni del mese ti renderà dispettoso anche con eventuali nuovi fidanzati o fidanzate dei tuoi padroncini.

CAPRICORNO

- Uno dei tuoi sogni questo mese potrebbe essere quello di essere portato in ufficio insieme ai tuoi padroncini. Ti sentirai stanco, infatti, di trascorrere troppo tempo in casa da solo. Con l’accorciarsi delle giornate, apprezzerai anche le passeggiate al buio, durante le quali, all’inizio del mese, potrai fare amicizia con i nuovi cagnolini del quartiere.

ACQUARIO

- Ottobre sarà un mese ricco di sorprese e avrai la possibilità di vivere nuove esperienze fantastiche con i bambini della famiglia o che incontrerai al parco. Mercurio e Venere ti renderanno socievole e simpatico, disponibile a dare piccoli baci (o qualcosa di simile) a chiunque ti donerà un po’ di tenerezza. Ti sentirai carico di energia positiva.

PESCI

- I problemi familiari e domestici questo mese saranno inevitabili e ti renderanno molto triste. Ti sentirai a disagio ogni qualvolta sentirai litigare i tuoi padroncini. Non converrà abbaiare perché, spinti dalla loro rabbia personale, potrebbero darti delle ingiuste punizioni. Sentirai tanto la mancanza di un membro della famiglia che non vedi da tempo.