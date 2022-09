Astrologia: la Bilancia e l'identikit del Segno

Date di riferimento:

dal 23 settembre al 23 ottobre (approssimativamente): Aria Modalità o quadruplicità : Cardinale: Maschile\YangVenere





Come riconoscerlo

: Elegante e raffinato, il Segno della Bilancia si distingue sempre per i suoi modi di fare garbati e gentili. Le buone maniere fanno parte della sua natura e riesce a fingere anche quando si trova in compagnia di persone che non gli vanno a genio. Il suo look è sempre impeccabile e al passo coi tempi. È difficile che indossi un capo d’abbigliamento sgualcito o che abbia i capelli in disordine. Bada molto alle apparenze ed è proprio per questo che a volte pecca di superficialità e non approfondisce alcune situazioni o relazioni che inizialmente non lo hanno incuriosito. La sua leggerezza è ben manifesta anche nel suo modo di muoversi e comunicare. Non urla, si lamenta poco e cerca sempre di mediare quando due persone stanno litigando. Non potrà mai mancare agli eventi più social e mondani della sua città e mostra sempre apertura e disponibilità verso nuove conoscenze o nuove amicizie. Difficilmente si muove in solitaria, ma quasi sempre insieme al partner o ad un gruppo di amici (o conoscenti che condividono i suoi stessi interessi).



Venere, il suo Pianeta governatore, avvicina il Segno della Bilancia all’arte e a tutto ciò che ha a che fare con l’estetica. Ecco perché è facile trovare la Bilancia nei centri estetici così come ad una mostra artistica o ad un evento culturale in cui vengono lette poesie d’amore. La sua vita sentimentale non è un segreto per nessuno perché si confida molto liberamente con chiunque gli faccia qualche domanda in merito.