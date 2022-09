I Segni Zodiacali e gli astri della bellezza

In Astrologia ad ogni Segno Zodiacale e ad ogni Pianeta vengono attribuite determinate simbologie, che possono avere a che fare con qualsiasi aspetto della vita.

Quando un Pianeta si trova in un determinato Segno, ne metterà in risalto alcune simbologie anziché altre. Quando parliamo di bellezza , possiamo sicuramente far riferimento ad alcuni Segni come quello della Bilancia e del Toro , che sono governati da Venere , il Pianeta associato alla bellezza e a tutto ciò che ha a che fare con l’estetica e l’armonia delle forme.