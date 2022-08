Astrologia: i Segni di Terra e l'attaccamento al denaro

Quando in Astrologia si parla di denaro e di questioni economiche e finanziarie, molto spesso si fa riferimento ai Segni di Terra , che sembrano essere quelli più attaccati ai beni materiali e terreni .Il Segno del Toro , della Vergine e del Capricorno , infatti, sono noti per avere i piedi per terra e per avere sempre una visione chiara e concreta della propria vita e di quella degli altri.

Ma, in che modo questi tre Segni sono attaccati al denaro? Sono tutti Segni che contraddistinguono individui che lavorano con impegno e serietà per ottenere delle buone posizioni nel lavoro e potersi concedere un buon tenore di vita.



In particolare, il

Toro

desidera una vita agiata e non vuole rinunciare ai piccoli o ai grandi piaceri della vita. Lavora tanto perché vuole guadagnare tanto e concedersi tutti i lussi che desidera. Ovviamente, non potrebbe mai avere al proprio fianco una persona che non condivida questa visione della vita. Cerca sempre partner che gli diano una buona stabilità anche a livello economico.



Al Segno della

Vergine

non interessa tanto avere uno stile di vita particolarmente lussuoso perché gli bastano le piccole cose. In queste piccole cose, però, desidera risparmiare e non sprecare nemmeno un po’ del suo denaro. Ecco perché spesso si perde in calcoli che manderebbero fuori di testa chiunque. La Vergine dà valore a tutto, anche ad una piccola somma di denaro.



Tra tutti i Segni di Terra, però, quello che viene spesso indicato come il più avaro è il

Capricorno

. Questo Segno, infatti, non è abituato a condividere quello che ha con gli altri, non perde tempo nel fare regali e non dà per scontato di dover offrire la cena a qualcuno. Quando se ne rende conto, o qualcuno glielo fa notare, si sforza di essere generoso, ma non è una delle sue caratteristiche più spontanee.