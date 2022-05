Astrologia: Acquario e Gemelli, spiriti liberi e indipendenti

Liberi e indipendenti, questi due Segni sembrano spesso

inafferrabili

. Hanno entrambi grandi ideali di fratellanza, pace e amore universale. Ma, allora, perché è tanto difficile tenerli legati a sé nelle relazioni sentimentali?



Il

Gemelli

Acquario

amano la loro libertà

relazioni

Difficilmente fanno promesse,

e l’sono individui chea tal punto da rinunciare ad alcunea cui tengono pur di non perdere la possibilità di non dover render conto a nessuno di tutto quello che pensano, dicono o che fanno.proprio perché sono consapevoli del fatto che nella maggior parte dei casi non riuscirebbero a mantenerle.



Entrambi

Segni d’Aria,

si perdono facilmente in ragionamenti astratti che sembrano incomprensibili per tanti altri Segni e fanno invece fatica a entrare in contatto con il mondo delle proprie emozioni. Non di rado scambiano l’amore per amicizia e viceversa.



La loro

leggerezza

può spaventare, ma allo stesso tempo affascina tante persone che vorrebbero imparare da loro a vivere la vita senza troppe paranoie o preoccupazioni. Difficilmente si fanno condizionare a lungo dalle situazioni del passato e sono più orientati verso il futuro.In coppia non danno certezze, ma in loro compagnia è praticamente impossibile annoiarsi.