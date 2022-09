Oroscopo del sesso: come andrà ottobre per i 12 Segni

Lilith in Cancro creerà moventi validi per piccoli tradimenti o innocenti bugie. Segno per Segno, scopriamo cosa anno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne di tutto lo Zodiaco!

ARIETE – LUI -

LEI

Con Marte in Gemelli per tutto il mese, puoi sedurre chi desideri grazie al tuo fantastico senso dell’umorismo. La prima parte del mese sarà stimolante, ma quando Venere entrerà in Bilancia ti ritroverai ad avere a che fare con qualche spasimante che, prima di venire a letto con te, pretenderà e non otterrà conferme e rassicurazioni sul futuro.- Ottobre può essere un mese molto eccitante per quel che riguarda il sesso, ma non altrettanto se desideri costruire delle solide basi per una storia importante. È importante che tu sappia scindere le due cose perché, altrimenti, rischi di avere qualche delusione. Lilith ti imbarazza con le provocazioni ambigue e stravaganti di un amico di famiglia.





TORO – LUI -

LEI

Venere, il tuo Pianeta guida, deciderà le tue sorti erotiche per il mese di ottobre. Fin quando transiterà in Vergine, potrai avere al tuo fianco le amanti più passionali e seducenti dello Zodiaco. Quando si sposterà nel Segno della Bilancia, invece, sentirai dentro di te la spinta per provare ad avere un approccio con una nuova collega molto affascinante.- Venere in Vergine per circa dieci giorni ti farà iniziare il mese in modo eccellente: lasciati travolgere da una passione irrefrenabile, destinata a lasciare degli strascichi molto interessanti anche per i mesi futuri. La seconda metà del mese, invece, sarà un po’ statica e sentirai il desiderio di fare qualcosa fuori dal comune anche in camera da letto.





GEMELLI – LUI -

LEI

Marte nel tuo Segno ti renderà uno degli amanti più gettonati dello Zodiaco. Per i primi dieci giorni del mese, Venere ti chiederà di essere cauto perché la tua compagna potrebbe venire a conoscenza di un tradimento. Poi tutto si risolverà e anche Venere porterà calore e coinvolgimento sotto le lenzuola. Ti aspettano delle notti indimenticabili.- Se devi fare delle richieste impegnative al partner, aspetta che Venere entri in Bilancia e avrai completamente tra le tue mani il controllo della situazione. Marte ti farà sentire appagata da un partner che riuscirà ad esaudire tutti i tuoi desideri erotici più inconfessabili, anche quelli che non hai mai rivelato a nessuno. Li intuirà da solo.





CANCRO – LUI

LEI

- Il mese di ottobre non sarà tra i più gratificanti per quel che riguarda la sfera dell’eros e, nonostante nella tua immaginazione possa capitare di tutto, in camera da letto ti ritrovi il più delle volte da solo o con una compagna che ti farà sentire il peso di tutta la sua frustrazione, dovuto al fatto che non le concedi abbastanza coccole o tenerezza.- Questo non è il mese giusto per fare i capricci e pretendere dal partner qualcosa che non ti può dare. Se ti ha detto che non si sente pronto per ufficializzare la vostra relazione, perché insisti? Non conviene godere della buona intesa che c’è tra di voi e attendere ancora un po’ di tempo per poter fare dei progetti insieme? Cerca di essere ragionevole.





LEONE - LUI -

LEI

Marte in Gemelli questo mese ti farà sentire circondato da tante spasimanti che faranno di tutto per conquistare la tua attenzione e ottenere un invito a cena da parte tua. Sarà un mese spensierato e divertente. Potrai sperimentare qualcosa di nuovo sotto le lenzuola: lasciati di ispirare dai nuovi arrivi nel tuo sexy shop di fiducia.- L’idea di finire a letto con il tuo migliore amico sembra essere molto allettante e questo mese potrebbe capitare più volte. Lascia che ti provochi con parole ambigue e maliziose, poi sorprendilo e dimostragli che sei pronta a rendere concreti tutti i suoi sogni e i suoi desideri. Insieme vi divertirete e riuscirete ad instaurare un feeling erotico pazzesco.





VERGINE – LUI

LEI

- Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, le forze fisiche scarseggeranno e la tua libido tenderà a spegnersi anche in compagnia di donne che solitamente ti piacciono e accendono le tue voglie. Non aver paura di fare brutta figura perché, se piaci veramente a qualcuna, non sarà di certo una piccola defaillance a farla allontanare da te.- Se ti aspetti che qualcuno si decida a chiederti di uscire, non illuderti. Dovresti approfittare di Venere nel tuo Segno nei primi dieci giorni del mese per fare il primo passo con una persona che ha sempre suscitato in te delle piacevoli sensazioni. Marte non sarà particolarmente generoso e, sul più bello, potrebbe portare piccole delusioni.





BILANCIA – LUI -

LEI

Preparati a vivere uno dei mesi più piacevoli dell’anno per quel che riguarda la sfera dell’eros e dell’amore. Troverai una compagna che sarà in grado di stuzzicare tutte le tue voglie e troverai insieme a lei un’intesa talmente forte che ti verrà voglia di non lasciarla più andar via. Anche le storie di sesso possono trasformarsi in amori duraturi.- Marte in Gemelli questo mese ti regalerà fortissime emozioni, specialmente se trascorrerai le tue giornate con un partner straniero che ha perso la testa per te. Venere ti farà sentire affascinante e seducente. Non esitare a chiedere tutto ciò che desideri sotto le lenzuola perché non ci sarà limite al piacere che riuscirai a sperimentare. Goditi la vita!





SCORPIONE – LUI -

LEI

Il confine tra amicizia e amore sarà molto sottile all’inizio del mese e una tua amica potrebbe farti delle proposte un po’ ambigue. Il rischio è che, in un secondo momento, si tiri indietro. Del resto, tu non sarai particolarmente espansivo e difficilmente lascerai capire di essere interessato a trascorrere o meno una notte di passione con qualcuna.- Marte questo mese ti manderà a caccia di un uomo passionale, che ti sappia travolgere con intensità e con passione, anche solo per una notte insieme. Con Venere in Bilancia, non è escluso che tu possa vivere una storia clandestina molto eccitante. Lasciati andare e ricordati sempre che il destino ha molta più fantasia di te, anche nel mondo dell’eros.





SAGITTARIO – LUI -

LEI

Marte in opposizione per tutto il mese non sarà una garanzia di successo nell’eros, soprattutto all’inizio del mese, quando anche Venere sarà dispettosa. Una tua ex potrebbe farti passare la voglia di frequentare qualsiasi altra donna sulla faccia della terra. Eppure, qualcuna riuscirà lentamente a conquistare prima la tua fiducia e poi il tuo ardore.- Il mese di ottobre sarà particolarmente faticoso e insoddisfacente dal punto di vista sentimentale e sessuale. Tuttavia, c’è sempre qualcuno desideroso di trascorrere dei momenti di passione insieme a te e potrai approfittare di questi perenni spasimanti per non rinunciare ai tuoi bisogni puramente fisici. Prima o poi la situazione migliorerà.





CAPRICORNO – LUI -

LEI

Se trascorri la maggior parte del tuo tempo in ufficio, come pensi di poter trovare le energie per vivere una serata ad alta intensità erotica con la tua compagna? Venere parla di crisi sentimentali, che potrebbero essere legate anche al fatto che ultimamente tu ti stai avvicinando un po’ troppo intimamente ad una collega molto attraente e maliziosa.- Ottobre non sarà un mese eccezionale per tutto quel che ruota intorno alle faccende di cuore. Venere, per i primi dieci giorni, ti aiuterà a mantenere viva una relazione di vecchia data, ma poi la passione tenderà lo stesso ad affievolirsi. È necessario rompere gli schemi e proporre al partner qualcosa di nuovo, prima che lo cerchi da qualche altra parte.





ACQUARIO – LUI -

LEI

Marte in Gemelli ti promette di vivere uno dei mesi più appaganti dell’anno dal punto di vista erotico e sessuale. Riscoprirai un feeling magico e intenso con la tua compagna di sempre, che ti sorprenderà come non aveva mai fatto. Se andrai a caccia di nuove amanti, invece, troverai una donna in grado di farti perdere completamente la ragione.- Amore ed eros si fonderanno insieme nel mese di ottobre e tu potrai vivere dei momenti di pura passione e magia con un partner formidabile. Avrai la sensazione che lui conosca i punti sensibili del tuo corpo meglio di te perché riuscirà ad accenderli con estrema facilità. Venere ti farà sentire profondamente amata e lusingata da tanti dolci complimenti.





PESCI – LUI -

LEI

Marte in Gemelli questo mese porterà talmente tante preoccupazioni legate alla casa e alla famiglia che non troverai il tempo per pensare alle faccende di cuore o di sesso. I primi giorni del mese saranno i più difficili perché non ti sentirai compreso nemmeno da una donna con cui pensavi di avere un rapporto che andava oltre ogni situazione.- Questo mese non sarà particolarmente eccitante sotto le lenzuola e non avrai alcuna intenzione di concedere il tuo tempo a chi non desidera avere anche una relazione amorosa con te. Preferisci stare da sola. Soltanto un amore del passato potrebbe riuscire a farti cambiare idea con i suoi modi di fare dolci, teneri e incredibilmente sexy.