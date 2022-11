Astrologia, Tema Natale: Saturno nei 12 Segni

Saturno suscita sempre tanta curiosità: molti sono convinti che si tratti di un Pianeta “cattivo” o portatore di tristi notizie. In realtà, in Astrologia non ci sono cose buone o cattive, ma ci sono simbologie da interpretare. Saturno può, ad esempio, rappresentare le sfide che dobbiamo superare nella nostra vita. In base al Segno Zodiacale che occupa nel nostro Tema Natale, possiamo provare a comprendere in che modo ci caratterizza.

Saturno in Ariete - La vera sfida è quella con sé stessi: non basta superare gli altri, Saturno chiede di essere ogni giorno migliori.



Saturno in Toro - L’attaccamento ai beni materiali è sicuramente un tassello importante su cui lavorare per crescere.



Saturno in Gemelli - Saturno in questa posizione chiede continuamente grandi sforzi per migliorare il proprio modo di comunicare.



Saturno in Cancro - Abbandonare le abitudini e le tradizioni familiari è il primo passo per scoprire cosa si desidera davvero.



Saturno in Leone - La sfida di Saturno in questo caso consiste nel capire che, se non ci amiamo noi stessi, nessun altro lo farà



Saturno in Vergine - Non è facile uscir fuori dagli schemi mentali che ci siamo auto-imposti, ma Saturno chiede proprio questo.



Saturno in Bilancia - Si può trovare la perfezione anche in situazioni ingarbugliate? Sì. Saturno insegna che è possibile e doveroso farlo.



Saturno in Scorpione - Sarà possibile trovare un filo logico nei comportamenti dettati dagli impulsi del momento? La sfida è nella mente.



Saturno in Sagittario - A volte ci si illude che viaggiando, si possa uscire da certe gabbie che, in realtà, sono interiori. Saturno insegna.



Saturno in Capricorno - Per quanto la saggezza non sia sempre ben accolta, la sfida è di coltivarla con pazienza e perseveranza.



Saturno in Acquario - Sfidare il tempo non è possibile. Saturno insegna a cogliere la bellezza di qualsiasi età della nostra vita.



Saturno in Pesci - Saturno qui insegna che è necessario scendere dalle nuvole per concretizzare i nostri sogni più sinceri.