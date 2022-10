Astrologia: Saturno, il Karma e l'Astrologia karmica

Lo studio dell’Astrologia è molto più complesso di quanto possa immaginare chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina.

Uno dei Pianeti che viene maggiormente osservato, studiato, analizzato e criticato è sicuramente Saturno. La sua simbologia è legata, tra le varie cose, alla vecchiaia , al tempo e al Karma . Ecco perché spesso si sente parlare di Saturno come il Signore del Karma . Lo studio della simbologia dei Pianeti apre le porte a un mare di conoscenze che stimolano la curiosità e spingono ad andare in profondità per giungere a un miglior livello di comprensione.