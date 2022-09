Tema Natale: Venere nei Segni di Fuoco

La sua posizione in un Segno piuttosto che in un altro ci dà anche delle preziose indicazioni sul modo di amare del nativo o sul tipo di amante che va cercando. In un Tema Natale Venere può trovarsi in un Segno di Fuoco, Terra, Aria o Acqua . Approfondiamo il significato di Venere nei Segni di Fuoco : Ariete , Leone e Sagittario .

Venere

non si trova a suo agio nel Segno dell’Ariete, eccessivamente caldo e impetuoso. In questo Segno, infatti, non riesce ad esprimere il suo equilibrio e la sua armonia. Chi nasce con Venere in Ariete, ha la tendenza a vivere fuochi di paglia, amori travolgenti ma passeggeri, che bruciano e infiammano tutto soltanto per un breve tempo. Non è sicuramente una Venere che ama le lunghe attese e preferisce avere tutto e subito. Va alla ricerca di partner che sappiano lasciarsi andare alla passione.



Nel Segno del

Leone

, invece, Venere potrebbe dare il meglio di sé quando il nativo fa dell’arte uno degli elementi creativi della propria vita. Questa posizione di Venere stimola la creatività. In un Segno così solare Venere ha bisogno di essere “vista”, di essere guardata e adulata. Il nativo viene spinto a mettersi in mostra per ottenere l’approvazione di chi gli sta vicino. Venere in Leone ama profondamente, con tutta te stessa, e mette passione ed entusiasmo in ogni cosa che fa insieme al partner.



Nel Segno del

Sagittario

Venere va alla ricerca di qualcosa che sappia coinvolgerla anche a livello spirituale e non soltanto fisico. È la Venere di chi crede nell’esistenza della propria anima gemella e di chi sa che, per trovarla, potrebbe essere necessario andare dall’altra parte del mondo. Il nativo con Venere in Sagittario ha bisogno di essere stimolato continuamente, anche sessualmente. Se il partner non dovesse farlo sentire appagato nell’eros, cercherebbe sicuramente altrove le sue gratificazioni.