Astrologia: come conquistare e come far fuggire la Vergine

Come conquistarlo? -

Apprezza l’ironia e il fatto che si scherzi con lui, anche maliziosamente. Gli piace chiacchierare, ma bada molto al contenuto e alla sostanza di quel che gli viene detto. Adora il dono della sintesi. Poiché nasconde una certa timidezza, è preferibile che non sia lui a fare il primo passo. Tuttavia, non è detto che sia disponibile con chiunque gli faccia delle avances. Gli piacciono le persone in forma e curate, ma non troppo sofisticate perché perderebbero tutta la loro naturalezza. Lo si può conquistare facilmente in palestra o durante una scampagnata o una gita in montagna. Fargli domande sul suo lavoro è sempre un pretesto interessante per iniziare a dialogarci insieme.





Come farlo fuggire?

- Se conquistarlo può essere un’impresa ardua, farlo fuggire lo è ancora di più perché, quando si affeziona ad una persona, difficilmente la lascia andar via. Ad ogni modo, può scappare prima ancora di essere sedotto e catturato. Non è assolutamente interessato a frequentare partner con un egocentrismo troppo spiccato o un look eccessivamente eccentrico. Di fronte alla scarsa igiene, se la dà a gambe levate. Ha bisogno di programmare le sue giornate e si innervosisce con le persone che, invece, organizzano sempre tutto all’ultimo minuto, tenendolo in sospeso. Ha un forte senso dell’ironia e del sarcasmo, ma non sopporta l’umorismo becero, volgare e rozzo. Le persone troppo ritardatarie lo infastidiscono perché trova il loro atteggiamento una mancanza di rispetto. Si allontana anche da chi fa troppa confusione e non riesce a fare ragionamenti lunghi e complessi. Se non rientra nelle tue abitudini documentarti o leggere spesso dei libri, sarebbe meglio stargli alla larga perché avreste davvero pochi argomenti di cui parlare.